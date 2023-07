Bóng đá New Zealand thiết lập kỷ lục mới trong trận khai mạc World Cup nữ 2023

Ở trận này, Hannah Wilkinson trở thành người hùng với pha lập công ở phút 48 mang về chiến thắng lịch sử cho đội chủ nhà ở trận mở màn thuộc khuôn khổ bảng A. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển nữ New Zealand sau 16 trận ở các kỳ World Cup.



Đội tuyển nữ New Zealand được tiếp thêm sức mạnh tinh thần nhờ sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ AFP

Ngoài khởi đầu suôn sẻ của đội chủ nhà, trận khai mạc World Cup nữ năm nay diễn ra tại sân Eden Park (Auckland) còn lập một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá New Zealand. Theo đó, con số 42.137 người hâm mộ đến sân trận này đã vượt qua kỷ lục 37.034 CĐV đến sân Wellington Regional để cổ vũ trận lượt đi play-off liên lục địa thuộc vòng loại World Cup 2018 của đội tuyển bóng đá nam New Zealand gặp Peru vào năm 2017.

Kỷ lục trước đó cho một sự kiện bóng đá nữ ở New Zealand được thiết lập vào năm 2008 khi CHDCND Triều Tiên đánh bại Mỹ 2-1 trước 16.162 người hâm mộ trong trận chung kết World Cup U.17 nữ vào năm 2008.

Người hâm mộ New Zealand đến gần chật kín sân Eden Park AFP

Cho đến trước trận khai mạc World Cup nữ 2023, kỷ lục về số người hâm mộ tham dự một trận đấu của đội tuyển nữ ở New Zealand chỉ là 12.721 CĐV, cũng được thiết lập tại Eden Park trong trận giao hữu với đương kim vô địch thế giới Mỹ vào tháng 1. Sự góp mặt đông đảo của người hâm mộ ở trận khai mạc cũng làm lu mờ những lo lắng về an ninh sau vụ xả súng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương tại Auckland xảy ra ngay trước thềm khai màn giải đấu. Ở lượt trận tới vào ngày 25.7, New Zealand sẽ gặp đại diện đến từ Đông Nam Á là Philippines.