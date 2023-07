New Zealand và Úc chiêu đãi khán giả lễ khai mạc World Cup 2023 hoành tráng

Lễ khai mạc World Cup 2023 đã diễn ra trên sân Eden Park (TP.Auckland, New Zealand) lúc 13 giờ 30 ngày 20.7 (giờ địa phương), ngay trước khi trận đấu mở màn giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy diễn ra. Dù chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút, nhưng New Zealand và Úc đã mang tới cho người hâm mộ màn trình diễn mãn nhãn.

Buổi lễ khai mạc bắt đầu với màn biểu diễn ca nhạc truyền thống và điệu nhảy của 200 nghệ sĩ và tình nguyện viên New Zealand. Nước chủ nhà đã khéo léo lồng ghép điệu nhảy Haka truyền thống của người Maori tại New Zealand vào lễ khai mạc để giới thiệu văn hóa bản địa đặc sắc. Duy trì văn hóa và đảm bảo tiếng nói, quyền lợi của người bản địa cũng là một trong tám chủ đề được FIFA thiết kế cho World Cup 2023.

Ca khúc chính thức của World Cup 2023 mang tên "Do It Again" cũng được biểu diễn trong lễ khai mạc bởi hai nữ ca sĩ Mallrat và BENEE, cùng màn biểu diễn phụ họa đồng đều, hoành tráng của các vũ công.

Tại lễ khai mạc, diễn viên chủ nhà World Cup 2023 đã mặc những bộ trang phục đại diện cho 32 đội tuyển tham dự giải đấu, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên lá cờ Việt Nam xuất hiện ở sân chơi thế giới cấp độ đội tuyển quốc gia.





Sân Eden Park ở TP.Auckland, New Zealand. Đây là nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2023 giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy AFP

Những vũ điệu truyền thống của New Zealand được tái hiện ở lễ khai mạc AFP

Ca khúc chính thức "Do It Again" của World Cup 2023 được thể hiện trực tiếp trên sân Eden Park AFP

Văn hóa bản địa đặc sắc của New Zealand được pha trộn khéo léo trong lễ khai mạc AFP

Hình ảnh tượng trưng cho trái bóng cũng như tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia AFP

Màn pháo hoa báo hiệu khai màn World Cup 2023 AFP

Các CĐV sẵn sàng cho trận đấu khai mạc AFP





Thầy trò HLV Mai Đức Chung là 1 trong 6 đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Á bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và Philippines dự World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là 1 trong 8 đội lần đầu hít thở bầu không khí World Cup, cùng với Philippines, Panama, Haiti, Bồ Đào Nha, Zambia, Ma Rốc và Cộng hòa Ireland.



Tại lễ khai mạc, trái bóng Oceanuz cũng được giới thiệu. Đây là mẫu bóng chính thức cho World Cup 2023 với thiết kế đẹp mắt, hài hòa mang hai màu trắng - xanh chủ đạo của đại dương.

World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20.7 đến 20.8, mở màn bằng cuộc so tài giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy lúc 14 giờ ngày 20.7.