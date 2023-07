Các đội tuyển nữ dự World Cup 2023 đều an toàn sau vụ xả súng

Đội tuyển nữ Mỹ trú ngụ tại khách sạn Sofitel ở TP.Auckland, New Zealand, chỉ cách nơi xảy ra vụ xả súng khiến 3 người chết và 3 người bị thương vài trăm mét, ra thông báo cho biết cả đội đều an toàn sau sự việc. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng ra thông báo: "World Cup 2023 vẫn diễn ra bình thường, không có mối đe dọa nào đối với New Zealand và đây chỉ là trường hợp cá biệt".

Đội tuyển nữ Mỹ an toàn sau vụ xả súng chỉ cách nơi ở vài trăm mét USWNT

Vụ việc gây chấn động xảy ra sáng 20.7 (giờ New Zealand), ngay trước giờ khai mạc World Cup 2023, khi một tay súng đã xông vào một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở khu vực đường Queen, TP.Auckland và gây án khi đang có khoảng 200 công nhân chuẩn bị cho ngày làm việc.

Theo thị trưởng TP.Auckland, ông Wayne Brown: "Những gì đã diễn ra là đáng báo động và chúng tôi đang trấn an công chúng rằng sự cố này đã được ngăn chặn và là một sự cố riêng lẻ". Cảnh sát vũ trang của TP.Auckland cũng ra thông báo xác nhận tay súng gây án đã bị bắn chết sau khi đọ súng với lực lượng cảnh sát.

"Sự việc hiện đang được cảnh sát điều tra và làm rõ nguyên nhân. Những nhận định ban đầu đều cho rằng đây chỉ là vụ việc riêng lẻ. Tay súng gây án và bị bắn chết, được phát hiện có đeo vòng theo dõi và được cho là khoảng 24 tuổi", tờ Daily Mail (Anh) cho biết theo nguồn tin từ tờ NZ Herald.

Vụ xả súng đang được cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân AFP

Các đội tuyển trú ngụ ở các khách sạn gần nơi xảy ra vụ xả súng, ngoài đội tuyển nữ Mỹ còn có đội tuyển nữ New Zealand, Na Uy, Philippines… đều thông báo tất cả thành viên đã an toàn. "Hiện các sự kiện cho ngày khai mạc World Cup 2023 đều được đảm bảo diễn ra an toàn và không có bất cứ khả năng trì hoãn nào như các lo ngại sau khi sự việc diễn ra", tờ Daily Mail cho biết thêm.