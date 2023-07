Các đội bị sốc sau vụ xả súng trước khai mạc World Cup 2023, hung thủ bị tiêu diệt

Theo AFP, vụ nổ súng xảy ra tại một tòa nhà ở Auckland chỉ vài giờ trước trận khai mạc World Cup nữ 2023 tại sân Eden Park, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn của đội chủ nhà New Zealand và Na Uy. Thông tin ban đầu cho hay, ít nhất 3 người (trong đó có kẻ nổ súng) đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương.



Vụ nổ súng khiến một số đội tuyển nữ bị sốc AFP

Sau khi vụ nổ súng gây sốc, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết trận khai mạc World Cup nữ 2023 (lúc 12 giờ hôm nay, theo giờ Việt Nam) vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. Nhưng sự cố khiến các đội tuyển lo lắng, trong đó ít nhất một đội gần hiện trường.

"Bóng đá New Zealand bị sốc trước vụ việc ở Auckland sáng nay (vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ ngày 19.7, theo giờ New Zealand). Chúng tôi có thể xác nhận rằng tất cả đội bóng và nhân viên của Football Ferns (biệt danh của đội tuyển nữ New Zealand) đều an toàn", Liên đoàn Bóng đá New Zealand cho biết.

Khách sạn của đội Na Uy gần nơi vụ nổ súng nhưng họ không hề hấn gì và cho biết các thành viên vẫn trong tâm thế tinh thần tốt. Đội trưởng Maren Mjelde của đội tuyển nữ Na Uy cho biết họ đã bị tiếng trực thăng và "một lượng lớn xe cấp cứu" đánh thức.

"Lúc đầu, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dần dần đã có thông tin cập nhật trên TV và các phương tiện truyền thông địa phương. Chúng tôi luôn cảm thấy an toàn. FIFA có hệ thống an ninh tốt tại khách sạn và chúng tôi có nhân viên an ninh riêng trong đội. Mọi người có vẻ bình tĩnh và chúng tôi đang chuẩn bị như bình thường cho trận đấu ra quân. Sau đó, chúng tôi có thể phải điều chỉnh nếu có bất kỳ hướng dẫn nào từ chính quyền", Maren Mjelde nói.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 AFP

Đương kim vô địch Mỹ cũng có trụ sở tại Auckland và cũng cho biết "tất cả các cầu thủ và nhân viên của chúng tôi đều được đảm bảo an toàn". "Đội ngũ an ninh của chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương và đang tiến hành lịch trình hàng ngày của mình", họ nói thêm. Mỹ đang theo đuổi chức vô địch World Cup nữ lần thứ ba liên tiếp và đối mặt với Việt Nam trong trận ra quân bảng E tại Auckland vào ngày 22.7.

Thủ tướng New Zealand nói với các phóng viên rằng, không có rủi ro nào sau sự cố và ông đã có cuộc trao đổi với FIFA. "Rõ ràng với việc World Cup nữ 2023 sắp khai mạc, nên có rất nhiều con mắt đổ dồn về Auckland. Chính phủ đã trao đổi với FIFA và giải đấu sẽ diễn ra theo kế hoạch. Tôi muốn nhắc lại rằng không có mối đe dọa an ninh quốc gia ở mức cao hơn. Đây dường như là hành động của một cá nhân", Thủ tướng New Zealand nói trong một cuộc họp báo.