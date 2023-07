Lăng kính World Cup 2023: Ngày mặt trời tỏa sáng trên sân Eden Park

Ở đây, đối với nước chủ nhà và FIFA, thời tiết có lẽ là điều ít được quan tâm nhất, đơn giản bởi đó là điều họ không thể kiểm soát được. Chất lượng bóng đá, màn trình diễn của các cầu thủ và một hiệu ứng tốt đến từ trận khai mạc chính là điều mà họ kỳ vọng. New Zealand, đất nước mà môn thể thao số 1 quanh năm, đương nhiên là cả vào mùa đông, chính là bóng bầu dục. Những điệu vũ haka của các chiến binh đã khiến All Blacks (đội tuyển bóng bầu dục New Zealand) trở nên nổi tiếng trên thế giới. Thật khó có thể so được sự hứng khởi và nhiệt tình ở nơi này so với Úc, nước có truyền thống tổ chức các giải thể thao quốc tế, với các Thế vận hội Melbourne 1956, Sydney 2000, các giải Úc mở rộng hằng năm...



CĐV New Zealand háo hức trước lễ khai mạc World Cup nữ 2023 AFP

Nhưng một ngày trước trận khai mạc, dường như đã có điều gì đó nhúc nhích ở đây. Báo chí đã bắt đầu nói nhiều đến trái bóng có hình tròn, World Cup trở thành đề tài bàn tán ở các quán cà phê sáng trong CBD (khu trung tâm thương mại của Auckland), các kênh truyền hình lớn cũng bắt đầu nói đến việc trái bóng sắp lăn ra sao và người hâm mộ ở đây nói gì về giải. Mặt trời chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân Eden Park nếu trận khai mạc hôm nay đem đến những điều mà ta kỳ vọng: những bàn thắng, sự kịch tính, khán giả thích thú cùng phấn khích, và nếu có thể mơ hơn nữa, là chiến thắng của New Zealand, điều được dự đoán là không hề dễ dàng, trước một đối thủ mạnh hơn là Na Uy, nhà vô địch giải World Cup nữ 1995.

Những dự đoán của giới chuyên môn cho trận đấu này thực ra không lạc quan lắm với New Zealand. Họ mới thắng 1 trong 12 trận gần nhất (đó là trận thắng VN 2-0 hồi đầu tháng 7) và ở trận giao hữu cuối cùng trước giải, họ đã thua Ý 0-1. Na Uy thì khác, dù không còn là một thế lực lớn như những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000 thì họ vẫn là một đội bóng mạnh. Na Uy hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA, và được coi là một trong những nền bóng đá nữ xuất sắc nhất thế giới, khi đã vô địch World Cup, EURO và đoạt HCV Olympic.

Sân Eden Park

Thách thức với New Zealand như thế không hề nhỏ. Họ chưa có một giải vô địch bóng đá nhà nghề. Tất cả các cầu thủ trong World Cup này của New Zealand đều đá ở các câu lạc bộ nước ngoài. Cơ hội để đi tiếp vào vòng sau của họ, điều chưa từng làm được trong quá khứ sau khi lập một kỷ lục không ai muốn là đã không thắng trong 15 trận World Cup liên tiếp và chưa từng vượt qua vòng bảng, chắc chắn sẽ trở nên sáng sủa hơn nếu có được ít nhất một thắng lợi. New Zealand đã thua cả 5 trận mở màn mà họ đã tham gia trong 5 giải World Cup nữ và chỉ ghi được 1 bàn trong thời gian ấy. Giờ đây, đối mặt với Na Uy, họ phải ghi bàn. Liệu New Zealand có thể làm được điều ấy và nắng sẽ lên ở sân Eden Park, cho một giải đấu họ hy vọng sẽ đem đến rất nhiều đổi thay cho bóng đá nữ và cho chính họ?