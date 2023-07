Vụ nổ súng tại New Zealand không ảnh hưởng đến World Cup, đội nữ Việt Nam vẫn an toàn

Tờ Marca cho biết: "Vụ việc xảy ra khoảng hơn 7 giờ sáng (giờ New Zealand, ngày 29.7, tức hơn 2 giờ theo giờ Việt Nam) tại khu vực đường Queen, chỉ cách khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone) một quãng ngắn và cách khách sạn Sofitel nơi đội tuyển nữ Mỹ ở vài trăm m. Một tay súng được cho đã xông vào một tòa nhà cao tầng đang xây dựng và gây án khi đang có khoảng 200 công nhân chuẩn bị cho ngày làm việc. Vụ việc đã gây kinh hoàng ngay trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh".



Đội tuyển nữ tập tại Taylor Park

Cộng tác viên Thiên Thanh của Báo Thanh Niên đang làm việc tại Auckland chia sẻ: "Tôi vừa rời khỏi khách sạn thì khoảng tầm 7 giờ 20, tay súng này đột nhập vào tòa nhà ở cuối phố Queen và bắn. Đúng lúc ấy, tôi chạy ngang qua tòa nhà này. Tôi nghe thấy khoảng 5 tiếng súng. Có 3 người chết và 6 người bị thương. Vụ việc xảy ra ngay gần khách sạn đội tuyển nữ Mỹ đang ở, cách khách sạn đội tuyển nữ Việt Nam khoảng 550 m. Tuy nhiên, World Cup sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Mọi việc đã ổn. Hung thủ đã bị tiêu diệt. Thủ tướng New Zealand nói vụ việc không đe dọa đến an ninh của New Zealand. Nước chủ nhà có thể sẽ tăng số lượng cảnh sát trước sân".

Hiện tại, đội tuyển nữ tập luyện tại Taylor Park. Buổi tập kín không có phóng viên tác nghiệp. Các thành viên vẫn tập bình thường và rất an toàn.