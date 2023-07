Lịch thi đấu và trực tiếp New Zealand vs Na Uy, World Cup 2023: Chủ nhà gặp khó

Cùng với Úc, New Zealand là một trong hai đội chủ nhà của World Cup bóng đá nữ 2023. Từng 5 lần góp mặt ở World Cup nhưng đội tuyển nữ New Zealand (hạng 26 thế giới) chưa lần nào vượt qua được vòng bảng. Dù thắng đội tuyển nữ Việt Nam 2-0 ở trận giao hữu quốc tế trước thềm World Cup 2023 nhưng lực lượng của đội New Zealand cũng không được đánh giá cao. Vì thế mục tiêu của đội bóng này là nỗ lực thể hiện, cống hiến hết khả năng trên sân để mang niềm vui cho người hâm mộ nước nhà.

Đội tuyển nữ New Zealand vượt khó trận đầu World Cup 2023

Rất khó cho đội tuyển New Zealand tìm kiếm chiến thắng ở trận mở màn bởi phải chạm trán với Na Uy (hạng 12 thế giới) được đánh giá vượt trội. Ở trận giao hữu gần nhất, Na Uy đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 để tự tin hướng đến trận mở màn trước chủ nhà New Zealand. Một trong những vấn đề mà các cầu thủ Na Uy lo ngại là chênh lệch múi giờ khi đến New Zealand và họ đang dần thích nghi.

Trong 7 lần đối đầu trước đó, đội Na Uy thắng 5, hòa 1, thua 1 trước New Zealand. Đặc biệt đội bóng này được đánh giá mạnh hơn nhưng chưa lần nào thắng cách biệt đối thủ quá 2 bàn. Lần chạm trán gần nhất vào tháng 6 năm ngoái, Na Uy vượt qua New Zealand với tỷ số 2-0.

Đội New Zealand (phải) nỗ lực tìm kiếm kết quả tốt trước Na Uy LĐBĐ NEW ZEALAND

Ngoài trận đấu giữa New Zealand với Na Uy, 17 giờ hôm nay diễn ra trận đấu mở màn bảng B World Cup bóng đá nữ 2023 giữa chủ nhà Úc (hạng 10 thế giới) với CH Ireland (hạng 22 thế giới). Đội tuyển nữ Úc được đánh giá cao hơn, hứa hẹn giành chiến thắng.

Đội tuyển nữ Úc hứa hẹn có chiến thắng ở trận mở màn World Cup 2023 trên sân nhà AFC

Trận đấu mở màn bảng A World Cup bóng đá nữ 2023 giữa New Zealand và trận đấu mở màn bảng B giữa Úc với CH Ireland được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab; Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://quochoitv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen). Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.