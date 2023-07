‘Đội tuyển nữ New Zealand tự tin ghi bàn vào lưới đội Việt Nam'

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với đội tuyển nữ New Zealand trong trận đấu trên sân McLean Park diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày mai 10.7 (giờ Việt Nam). Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung dù có 6 lần dự World Cup, nhưng lại chưa từng giành chiến thắng tại các vòng chung kết. Đội tuyển nữ New Zealand cũng đang không có phong độ cao với chuỗi 10 trận không thắng.

Chia sẻ trước cuộc so tài với đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Jitka Klimkova của New Zealand tự tin các học trò sẽ ghi bàn vào lưới đối thủ.

ĐT nữ Việt Nam và bài kiểm tra đầy chất lượng với ĐT nữ New Zealand

HLV Klimkova (phải) tự tin chiến thắng STUFF

"Chúng tôi biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trình diễn lối chơi phòng ngự như đã thể hiện trước đó (ở trận giao hữu với Đức). Do đó, các cầu thủ cần thi đấu gắn kết và hiểu nhau hơn. Đội tuyển nữ New Zealand phải kiểm soát bóng, phối hợp và tạo ra cơ hội. Chúng tôi tự tin có thể ghi bàn", HLV Klimkova đánh giá.

Theo HLV của đội tuyển nữ New Zealand, các cầu thủ đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho World Cup 2023, nơi đội bóng có biệt danh "The Ferns" sắm vai chủ nhà. Ở trận ra quân, đối thủ của New Zealand là Na Uy, đội bóng đã sớm tới đây để chuẩn bị cho World Cup. "Chúng tôi đang chuẩn bị rất nghiêm túc cho World Cup, áp dụng kỷ luật và tiêu chuẩn cao để sẵn sàng cho trận ra quân vào ngày 20.7", bà Klimkova chia sẻ.

Đội tuyển nữ New Zealand chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam STUFF

Dù sắm vai chủ nhà, nhưng đội tuyển nữ New Zealand cũng gặp một số vấn đề liên quan đến thời tiết. "Chúng tôi đã quen với điều kiện khí hậu này, nên với New Zealand, đó có thể là một lợi thế. Tuy nhiên, thật khó để chơi bóng trong trời mưa và lạnh. Đọi tuyển nữ New Zealand chỉ tập trung vào những yếu tố mà chúng tôi có thể kiểm soát, mà thời tiết lại không phải là yếu tố như thế. Đội tuyển nữ New Zealand sẽ chơi hết khả năng", HLV Klimkova nói thêm.

Trong khi đó, thủ quân Ali Riley của đội tuyển nữ New Zealand nhấn mạnh: "Thời tiết chỉ là một trong những vấn đề mà chúng tôi quan tâm. Nếu như bạn nhìn vào thái độ tập luyện của chúng tôi, có thể thấy tuyển nữ New Zealand đảm bảo mọi sự chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ đều ướt sũng sau trận mưa lớn nhưng ai cũng rất hào hứng. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất nghiêm túc, kỷ luật và sẵn sàng cho World Cup".