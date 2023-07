Đội tuyển nữ Việt Nam đá thế nào trước đối thủ hạng 26 thế giới?

Điểm mạnh của New Zealand

Đội chủ nhà New Zealand sẽ là đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2023. So với đội tuyển nữ Đức mà thầy trò ông Mai Đức Chung từng so tài hôm 24.6, New Zealand có bị đánh giá thấp hơn khi đứng hạng 26 thế giới. Đội tuyển nữ New Zealand cũng đang không có phong độ cao với chuỗi 10 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Lần gần nhất New Zealand hưởng niềm vui chiến thắng là vào tháng 9.2022. Bại tướng của đội bóng có biệt danh "The Ferns" là Philippines, đại diện Đông Nam Á còn lại cùng với Việt Nam có vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ New Zealand có thể lực rất tốt REUTERS

Tuy nhiên, đội tuyển nữ New Zealand vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Trước hết vì dù không thắng liền 10 trận, nhưng các học trò của HLV HLV Jitka Klimkova chủ yếu gặp những đội rất mạnh như Mỹ (2 trận), Bồ Đào Nha, Argentina, Nigeria hay Hàn Quốc.

Việc chọn đối thủ cứng cựa để giao hữu cho thấy đội tuyển nữ New Zealand không đặt nặng mục tiêu thắng, mà muốn giao hữu với đội mạnh để tích lũy kinh nghiệm trong lần đầu được đăng cai World Cup nữ. Đây là lần thứ 6 đội tuyển nữ New Zealand dự World Cup. Trong 5 lần trước đây, "The Ferns" đều bị loại ở vòng bảng, chỉ giành 3 trận hòa và thua tới 12 trận trong 15 trận ở vòng chung kết World Cup. Nói vậy để thấy, đội tuyển nữ New Zealand dù dự World Cup thường xuyên nhưng còn nhiều thiếu sót. Những trận giao hữu với Mỹ hay Bồ Đào Nha là để HLV Klimkova cùng học trò giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Trong số 23 cầu thủ được đăng ký dự World Cup sẽ tham gia trận giao hữu ngày mai (10.7), có đến 10 gương mặt lần đầu tiên được "hít thở" bầu không khí ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, được lựa chọn gắt gao sau 9 tuần tập luyện liên tục ở Auckland và họ đều là những gương mặt chất lượng.

Đội tuyển nữ New Zealand đã chạm trán với nhiều đội mạnh trước thềm World Cup AAP

HLV Jitka Klimkova phát biểu: "Tôi tin rằng chúng tôi đã lựa chọn được sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình, từ 10 cầu thủ lần đầu thi đấu ở World Cup cho đến các thành viên khác của đội đã xuất hiện tại nhiều giải đấu của FIFA trước đó. Chúng tôi đã thi đấu 23 trận trong khoảng thời gian này, 16 trong số đó là các đội xếp hạng cao hơn. Đây là một đội trẻ đang trong quá trình học hỏi và phát triển. Tuy nhiên, họ đều rất chất lượng và sẵn sàng với hành trình phía trước, đặc biệt là World Cup nữ ở sân nhà".

Khắc chế

Lối chơi chủ đạo của đội tuyển nữ New Zealand là tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến theo chiều dọc sân, tận dụng khả năng tì đè, làm tường của hàng tiền đạo để áp đảo đối thủ. Với dàn cầu thủ có thể hình đồng đều, New Zealand rất mạnh trong tranh chấp tay đôi. Điểm yếu của đội bóng do bà Klimkova huấn luyện là tính tổ chức trong lối chơi. Đây là khoảng trống mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể khai thác.

Trong những ngày tập luyện tại New Zealand, bên cạnh các bài phối hợp tấn công tận dụng khả năng xoay xở khéo léo đặc trưng, đội tuyển nữ Việt Nam còn được rèn thể lực, khả năng va chạm và chống chịu áp lực rất kỹ lưỡng. Theo chuyên gia thể lực Cedric Roger, các cầu thủ đã tiến bộ, ngày càng tự tin và năng động hơn với các pha xử lý trên sân.

Trận đấu với New Zealand sẽ khó khăn ở chỗ, các cầu thủ phải duy trì chất lượng thi đấu trong điều kiện thời tiết lạnh giá (dẫn đến thể lực suy giảm nhanh hơn), đồng thời tự tin triển khai lối chơi trước đối thủ có lối chơi va chạm quyết liệt mang hơi hướng châu Âu.

Đây cũng là bài kiểm tra về khả năng tranh chấp, duy trì nền tảng thể lực trước đối thủ đã rất quen với khí hậu cũng như chống bóng bổng - yếu tố mà HLV Mai Đức Chung đang "đau đầu" rèn cho học trò trong bối cảnh trung vệ Chương Thị Kiều chưa hồi phục hoàn toàn. Trận đấu trên sân McLean Park sẽ mang tới bài học bổ ích, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm tích lũy trên hành trình hướng tới World Cup 2023.