Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha than mệt vì chênh lệch múi giờ tại New Zealand

Chỉ 4 giờ sau khi hạ cánh xuống TP.Auckland, đoàn quân của HLV Francisco Neto đã bắt đầu khởi động tại khách sạn Waipuna Hotel and Conference Centre. Lúc 15 giờ 30 ngày 12.7 (giờ New Zealand), các cô gái của đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu di chuyển và tập luyện trên sân Saint Kentigern College. Theo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), nhiệt độ tại New Zealand thấp hơn khá nhiều so với nước này. Đồng thời, buổi tập đầu tiên của đoàn quân HLV Francisco Neto cũng bị ảnh hưởng vì gió lớn. Đáng chú ý, tiền vệ Fatima Pinto, Kika Nazareth, Sílvia Rebelo là 3 cầu thủ chưa thể tập luyện cùng toàn đội.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tại khách sạn Waipuna Hotel and Conference Centre FPF

Sau hơn 1 giờ tập luyện, tiền vệ Andreia Jacinto thừa nhận việc múi giờ tại New Zealand chênh lệch đến 11 tiếng so với Bồ Đào Nha đã khiến cô và các đồng đội cảm thấy mệt mỏi để thích nghi.

Andreia Jacinto chia sẻ với FPF: “Cuộc hành trình còn rất dài. Chúng tôi trải qua nhiều giờ đồng hồ để di chuyển trên máy bay. Về đến khách sạn, chúng tôi ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi một chút. Toàn đội đã cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, chúng tôi đã không được ngủ mà phải tập luyện ngay sau đó.

Chúng tôi cảm thấy đôi chân hơi nặng nề khi luyện tập. Toàn đội đang cố gắng thích nghi để chuẩn bị để trở lại tập luyện trong điều kiện tốt nhất. Thật may là khi đến khách sạn đội tuyển nữ Bồ Đào Nha được chào đón rất nồng nhiệt. Nó thật sự như một giấc mơ với chúng tôi vậy”.

Mục tiêu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là vượt qua vòng bảng tại World Cup nữ 2023 FPF

Với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đặt mục tiêu sẽ vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023. Dù nằm ở bảng E cùng với nhà vô địch - đội tuyển nữ Mỹ, á quân - đội tuyển nữ Hà Lan và “tân binh” của World Cup nữ, đội tuyển nữ Việt Nam nhưng đoàn quân HLV Francisco Neto rất tự tin ở hành trình sắp tới.

“Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đang thi đấu với giải đấu đẳng cấp cao nhất, thật không thể tin được. Tôi thực sự thích cơ hội này và tôi muốn ra sân ở tất cả các trận đấu. Ngay cả khi có sự cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt là từ 3 đối thủ cùng bảng là Mỹ , Hà Lan, Việt Nam nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là vượt qua vòng bảng. Xa hơn nữa là lọt vào 8 đội mạnh nhất giải”, tiền vệ Andreia Jacinto chia sẻ thêm.

Các cầu thủ nữ Bồ Đào Nha làm quen với sân Saint Kentigern College FPF

Theo FPF, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ tập trên sân Saint Kentigern College vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày. Dự kiến, khi các cầu thủ quen với điều kiện thời tiết cũng như múi giờ tại New Zealand, ban huấn luyện sẽ tăng số buổi tập luyện lên thành 2 buổi/ngày.