FIFA miễn phí 20.000 vé vào xem World Cup nữ 2023 tại New Zealand

Theo đó, 4 trận đấu mà Xero thông báo lần lượt là Philippines - Thụy Sĩ (21.7), Tây Ban Nha - Costa Rica (21.7), Zambia - Nhật Bản (22.7) và cuối cùng là Tây Ban Nha - Zambia (26.7).

Ông Valerie Walshe, Tổng giám đốc thương hiệu và hoạt động của Xero chia sẻ: “Chúng tôi chỉ muốn CĐV đến New Zealand có cơ hội được xem những cầu thủ tuyệt vời thi đấu tại giải đấu này. Đây sẽ là sự kiện thể thao dành cho phụ nữ có nhiều CĐV nhất trong lịch sử. Sẽ có rất nhiều người được truyền cảm hứng từ những cầu thủ nữ”.

Đồng thời, ông tiết lộ thêm, CĐV có thể đến nhận vé kể từ thời điểm Xero thông báo. Muốn nhận vé, CĐV chỉ cần vào ứng dụng đặt vé của Xero và nhập mã 23XERO. Mỗi CĐV nhập mã sẽ được nhận tối đa 4 vé.

Người dân New Zealand đang được khuyến khích đến sân để xem các trận đấu tại World Cup nữ 2023 NZF

Thông báo này được đưa ra khi doanh số bán vé ở New Zealand tiếp tục tụt lại phía sau so với các sân ở Úc. Trước đó, FIFA xác nhận họ đã đạt được cột mốc quan trọng là bán được 1,25 triệu vé. Dù vậy, theo trang 1News của New Zealand, chỉ 320.000 trong số đó là số vé được bán ở New Zealand.

Giám đốc điều hành World Cup nữ 2023, Dave Beeche cho biết họ rất hài lòng với những thay đổi mà New Zealand đang làm.

Ông Dave Beeche phát biểu: "Đương nhiên, có một số trận đấu đang có nhu cầu cao hơn ở New Zealand vì họ là những cầu thủ có tên tuổi. Tuy nhiên, nhìn chung New Zealand đang làm rất tốt. FIFA sẽ rất vui khi người dân New Zealand chọn một đội tuyển nước ngoài để cổ vũ, tăng thêm sắc màu cho các trận đấu”.

Theo trang Friend Of Football, số CĐV đến xem các trận đấu giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023 tại New Zealand đang tăng lên. Ở trận giao hữu giữa đội tuyên nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra vào ngày 10.7, số CĐV được ghi nhận đến sân McLean Park là 6.215. Đây cũng chính là trận đấu bóng đá nữ có CĐV đến sân đông thứ 3 kể từ đầu năm 2023.

Vào tháng 1.2023, trận giao hữu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Mỹ tại sân Eden Park đã thu hút 12.721 CĐV. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là một kỷ lục tại New Zealand.

Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam là trận đấu có số lượng CĐV đến sân đông thứ 3 trong năm 2023 NZF

Hiện FIFA đang bán vé xem World Cup nữ 2023 theo 9 hạng mục. Vé xem vòng bảng không có đội chủ nhà thi đấu, FIFA bán với 3 mức giá được quy đổi ra bằng đô la Úc (AUD). Loại 1 có mức 40 AUD/vé người lớn (630.000 đồng Việt Nam) và 20 AUD/vé trẻ em. Loại 2 có mức 30 AUD/vé người lớn (480.000 đồng) và 15 AUD/vé trẻ em. Loại 3 có mức 20 AUD/vé người lớn (320.000 đồng) và 10 AUD/vé trẻ em.