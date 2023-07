Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, đội Bồ Đào Nha đặt chân đến New Zealand

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha rời thủ đô Lisbon lúc 21 giờ 15 phút ngày 10.7 (giờ Bồ Đào Nha). Sau hơn 23 giờ di chuyển, toàn đội đã có mặt lúc ở sân bay TP.Auckland lúc 10 giờ 15 ngày 12.7 (giờ New Zealand). Đoàn quân HLV Francisco Neto đã dừng chân hơn 1 tiếng tại sân bay Dubai. Sau đó, do những rắc rối về hậu cần, chuyến bay đưa đội tuyển Bồ Đào Nha đến New Zealand tiếp tục bị chậm thêm 1 tiếng.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Bồ Đào Nha rạng rỡ tại sân bay TP.Auckland FPF

Đặt chân đến “Xứ sở dương xỉ”, tiền đạo Ana Borges tự hào: “Chúng tôi đang mong chờ ngày khai mạc World Cup. Bảng đấu của chúng tôi có nhà vô địch và á quân thế giới. Nhưng nếu Bồ Đào Nha đến đó và thi đấu hết mình, chắc chắn chúng tôi sẽ khiến người Bồ Đào Nha tự hào”.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ đến khách sạn và nghỉ ngơi trong khoảng 4 giờ. Sau đó, vào lúc 15 giờ 30, toàn đội sẽ có buổi tập mở kéo dài 60 phút trên sân Saint Kentigern College để các cầu thủ làm quen với mặt cỏ cũng như thời tiết tại New Zealand.



Trong số 23 cầu thủ nữ Bồ Đào Nha tham dự World Cup nữ 2023, Fatima Pinto và Silvia Rebelo đang gặp chấn thương và sẽ được tập riêng. Trong khi đó, Kika Nazareth, cầu thủ bị chấn thương ở trận giao hữu gặp đội tuyển Anh vào ngày 1.7 cũng phải ngồi ngoài. Hiện các bác sĩ của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn chưa dự đoán chính xác thời điểm cô có thể tập luyện cùng với toàn đội.

HLV Francisco Neto cùng các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện trước khi thi đấu trận mở màn gặp đội tuyển nữ Hà Lan (23.7) trên sân Dunedin. Sau đó, họ sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam (27.7) và đội tuyển nữ Mỹ (1.8).