Tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị thử thách đội nữ Việt Nam bằng tốc độ?

Trong đoạn clip này, các cầu thủ Tây Ban Nha tăng tốc ở hầu hết các tình huống khi họ ở bên phần sân đối phương: Di chuyển tìm khoảng trống sau khi chuyền bóng, tăng tốc để vượt qua các hậu vệ rồi dứt điểm…

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha (trái) AFP

Đây có thể là cách để Tây Ban Nha đối chọi với đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu diễn ra sáng mai (14.7). So với các cầu thủ nữ Việt Nam, cầu thủ Tây Ban Nha vượt trội về thể hình, thể lực và tốc độ. Chính vì thế, họ đang muốn tận dụng ưu thế tốc độ để đánh bại đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung.

Đấy cũng là một bài kiểm tra khác mà đội tuyển Việt Nam phải hướng tới. Trong bảng đấu của đội nữ Việt Nam, các đội Mỹ và Hà Lan cũng rất mạnh về tốc độ. Thế nên, trận đấu với Tây Ban Nha là dịp để đội nữ Việt Nam làm quen với các pha đua tốc độ kiểu này.

Nếu một chọi một với các cầu thủ châu Âu hoặc Bắc Mỹ về mặt tốc độ, khả năng các cầu thủ Việt Nam sẽ không theo kịp họ. Vì vậy, việc quan trọng với đội bóng trong tay HLV Mai Đức Chung sẽ là khâu bọc lót và cự ly đội hình.

Trận đấu gặp Tây Ban Nha quan trọng như thế nào với đội tuyển nữ Việt Nam?

Đội tuyển nữ Việt Nam cần giữ cự ly đội hình tốt để người này luôn sẵn sàng tiếp ứng cho người kia, trong trường hợp các đồng đội bị cầu thủ Tây Ban Nha dùng tốc độ vượt qua.

Ngoài ra, việc đội tuyển Tây Ban Nha khả năng cao sẽ chơi nhanh trong trận đấu vào ngày mai phần nào sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có lời giải về bài toán thể lực cho toàn đội.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha sở hữu các cầu thủ giàu tốc độ AFP

Tiền đạo Alexia Putellas của đội tuyển nữ Tây Ban Nha AFP

Lời giải đấy là nếu đối thủ thật sự đá nghiêm túc, chơi với cường độ cao, thể lực của chúng ta sẽ chịu được trong bao lâu? Đồng thời, từng vị trí trên sân sẽ đủ sức đeo bám các cầu thủ đối phương trong bao nhiêu phút, trước khi cần được thay thế?

HLV Mai Đức Chung sẽ phải nghiên cứu tất cả các chi tiết này, trước khi đưa ra đáp án phù hợp để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào World Cup.

Một chi tiết khác, cũng xuất hiện từ đoạn clip và những hình ảnh do Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tung ra, đó là đội bóng xứ sở đấu bò đang làm quen với thời tiết mưa nhiều tại Auckland (New Zealand). Cùng lúc đó, tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha thông tin: "Các cầu thủ Tây Ban Nha phải làm quen với điều kiện thời tiết mưa nhiều ở miền Nam New Zealand trong mùa Đông".

Có nghĩa là đối thủ sẵn sàng chơi nhanh, đá tốc độ bất chấp thời tiết không thuận lợi. Đấy lại là một thách thức khác cho đội tuyển nữ Việt Nam, vì đảm bảo thể lực dưới điều kiện trời mưa, sân trơn càng khó khăn hơn so với việc duy trì thể lực trong điều kiện bình thường!