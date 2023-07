Hãy quên đi tiếng súng ở Auckland

S AO LẠI KHÔNG RA SÂN TẬP CƠ CHỨ !

Thật khó tin khi sáng sớm qua, đúng vào thời điểm chỉ còn ít tiếng nữa lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của World Cup nữ 2023 bắt đầu, ngay trong lòng TP.Auckland (New Zealand) xinh đẹp, tiếng súng chát chúa của kẻ có dấu hiệu tâm thần khiến buổi sáng thanh bình bị đảo lộn hoàn toàn. Khi ấy, đội tuyển nữ VN vừa ngủ dậy và chuẩn bị ăn sáng. Sự cố an ninh nghiêm trọng (khiến 3 người thiệt mạng, gồm cả hung thủ do bị cảnh sát tiêu diệt) xảy ra cách khách sạn Rydges - nơi đóng quân của đội VN chưa đầy 1 km. "Tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi và hình như cả có tiếng trực thăng nữa thì phải", một cầu thủ kể lại qua tin nhắn cho chúng tôi. "Sắp đến giờ đi tập. Thế có ra sân Taylor Park như mọi ngày không nhỉ?", các cô gái hỏi nhau, khi kết thúc bữa ăn sáng với câu chuyện mang chủ đề rất khác mọi hôm: theo dõi diễn tiến sự việc qua ti vi và báo chí.

HLV Mai Đức Chung ở buổi tập ngày 20.7

Đội nữ VN mặc đồ tập do FIFA cung cấp theo phong cách rất World Cup HẠNH AN

Có chứ. Nữ cán bộ an ninh người New Zealand (nói tiếng Việt cực giỏi) do FIFA và BTC World Cup cử đi theo đội nữ VN trong suốt những ngày thi đấu tại World Cup thông báo tình hình cho lãnh đạo đoàn cùng BHL và cầu thủ. Mọi sự cố ở hiện trường đã được giới chức và cảnh sát địa phương giải quyết. Đội nữ tiếp tục được rất đông cảnh sát và lực lượng an ninh của FIFA hộ tống ra sân. HLV Mai Đức Chung kể lại: "Nghe thông tin ban đầu cũng hơi lo. Nhưng nước bạn xử lý nhanh gọn lắm, đội tuyển VN và các đội khác ở bảng E vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế sao lại không ra sân tập cơ chứ! Tôi cũng đã gọi điện về VN cho bà nhà. Không sao hết nhé, cả đội vẫn bình an, khỏe mạnh, tôi bảo bà ấy. Còn tôi bảo học trò, nhiệm vụ của chúng ta là tập trung vào chuyên môn. Chúng ta có thể không ra tận nơi để xem đội New Zealand đá với Na Uy ở sân Eden Park mà xem ti vi ở khách sạn. Nhưng những gì thuộc về chuyên môn, chúng ta vẫn phải đặt lên hàng đầu".

Chữ ký Huỳnh Như xuất hiện nơi đặc biệt Liên đoàn Bóng đá VN chia sẻ: "Tại World Cup 2023, băng đội trưởng của 32 đội thi đấu sẽ được thiết kế riêng theo các chiến dịch cộng đồng, được triển khai theo từng vòng đấu, nhằm lan tỏa và thúc đẩy các giá trị ý nghĩa về việc "Không phân biệt đối xử". Các cột cờ góc tại trận đấu cũng là những lá cờ riêng của từng đội với chữ ký của đội trưởng, trong đó có chữ ký của Huỳnh Như".

Xe buýt 2 tầng mà BTC bố trí riêng cho đội VN vẫn thẳng tiến ra sân Taylor Park. Khi đội ở khách sạn, cũng như trên đường ra sân rồi về lại khách sạn, và suốt vài tiếng tập chiến thuật đều có cảnh sát túc trực, bảo vệ. An ninh khắp nơi ở Auckland, đặc biệt những địa điểm liên quan sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, càng được siết chặt và kiểm soát kỹ.

C HUẨN BỊ ĐẾN ĐÂU CHO TRẬN CHIẾN VỚI ĐỘI M Ỹ ?

Hôm qua, trong buổi tập kín của đội, HLV Mai Đức Chung chia đội thành 2 nhóm đấu đối kháng. Ông muốn thử nghiệm lần cuối một số vị trí, nhưng tất nhiên đấu pháp phòng ngự phản công với sơ đồ 5-4-1 vẫn không thay đổi. Đội nữ VN rất khó tạo bất ngờ bởi đối thủ quá mạnh nhưng cũng cần phải thiết lập hàng phòng ngự có chiều sâu để không bị thất bại quá nặng nề.

Thời tiết ở Auckland rất lạnh

Có chiều sâu nghĩa là tất cả vị trí, các tuyến đều luôn được đặt trong trạng thái "báo động" để phòng thủ từ xa, phòng thủ từ… hàng công. Chúng ta từng thua đội Đức với tỷ số sát nút 1-2, thua đội New Zealand 0-2 và thua đội Tây Ban Nha 0-9. Có những niềm vui và cả nỗi buồn trong các trận thua ấy. "Làm sao để ngày 22.7, khi rời sân Eden Park, có thể chúng ta không thắng nhưng đừng để đọng lại nỗi buồn thật lớn", thầy Chung nói.