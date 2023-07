HLV Mai Đức Chung trấn an gia đình sau vụ xả súng tại New Zealand

Khoảng 7 giờ ngày 20.7 (giờ địa phương), một vụ xả súng kinh hoàng đã diễn ra ở trung tâm TP.Auckland (New Zealand). Một tay súng đã bắn chết 2 người và làm bị thương 3 người tại Auckland, chỉ vài giờ trước lễ khai mạc World Cup 2023. Theo tờ Marca, vụ việc xảy ra tại khu vực đường Queen, chỉ cách khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone) một quãng ngắn và cách khách sạn Sofitel nơi đội tuyển nữ Mỹ ở vài trăm mét, không xa nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam.

Theo lời kể của một thành viên của đội tuyển Việt Nam, khi vụ xả súng xảy ra, đội tuyển vẫn đang ngủ. Sau đó đội ăn sáng và di chuyển ra sân tập bình thường với sự bảo vệ nghiêm ngặt từ đội ngũ an ninh của ban tổ chức địa phương và FIFA. Đội tuyển nữ Việt Nam đã về khách sạn an toàn sau buổi tập. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đều được yêu cầu không rời khỏi khách sạn đến khi có thông báo tiếp theo.

HLV Mai Đức Chung NGỌC DƯƠNG

HLV Mai Đức Chung sau đó cũng gọi điện trấn an vợ, thông báo cả đội đã an toàn, gia đình không cần lo lắng. Bà Phạm Thị Ngọc Uyển, vợ HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định đã nhận được cuộc gọi của "ông xã" từ New Zealand và cảm thấy may mắn khi tất cả đều an toàn. Các cầu thủ cũng cho biết, tình hình của đội ổn.

Trong ngày 20.7, World Cup nữ 2023 khởi tranh với lễ khai mạc diễn ra trên sân Eden Park ở Auckland (New Zealand), sau đó là trận mở màn giữa đội tuyển nữ chủ nhà New Zealand gặp Na Uy lúc 14 giờ (giờ Việt Nam). Vụ xả súng làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh ở lễ khai mạc cũng như trong thời gian diễn ra World Cup.

Cảnh sát đảm bảo an ninh trên đường phố tại TP.Auckland AFP

New Zealand chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup AFP

"Tình huống khủng khiếp này không thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ hơn khi cả thế giới đang để mắt đến chúng tôi. Thật khủng khiếp, đặc biệt là vì chúng tôi chưa từng gặp sự cố như thế này trước đây", thị trưởng TP.Auckland, ông Wayne Brown nói với kênh truyền hình địa phương TVNZ.



"Cảnh sát đã yêu cầu mọi người ở trong nhà trong thời điểm hiện tại và tránh xa khu vực đường Queen càng xa càng tốt. Đây là một sự cố nghiêm trọng với nhiều dịch vụ khẩn cấp đang ứng phó. Một lượng lớn cảnh sát sẽ hiện diện trong khu vực. Cảnh sát sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật ngay khi chúng tôi có thể làm như vậy", ông Wayne Brown cho biết thêm.