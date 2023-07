Cập nhật tin tức đội tuyển nữ Việt Nam sau vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trong an ninh chặt chẽ ở Auckland VFF

Như Thanh Niên đã đưa, vào 7 giờ New Zealand (khoảng 2 giờ Việt Nam) một tay súng đã bắn chết 2 người và làm bị thương 3 người tại Auckland, chỉ vài giờ trước lễ khai mạc World Cup 2023 trùng lúc đội tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện.



Theo tờ Marca vụ việc xảy ra tại khu vực đường Queen của thành phố Auckland, chỉ cách khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone) một quãng ngắn và cách khách sạn Sofitel nơi đội tuyển nữ Mỹ ở vài trăm mét, không xa nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam.

"Một tay súng được cho đã xông vào một tòa nhà cao tầng đang xây dựng và gây án khi đang có khoảng 200 công nhân chuẩn bị cho ngày làm việc. Vụ việc đã gây kinh hoàng ngay trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh", dẫn bình luận từ Marca.

Cảnh sát tại hiện trường TRƯƠNG ANH NGỌC

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn tập trung cho trận ra quân VFF

Đây là một tin sốc khi chỉ vài tiếng nữa, Auckland sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup nữ 2023 và sau đó là trận đấu giữa đội chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy, lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam.

Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương TVNZ, thị trưởng TP.Auckland, ông Wayne Brown cho biết, cảnh sát đã yêu cầu mọi người ở trong nhà và tránh khu vực đường Queen càng xa càng tốt, khả năng fanzone sẽ đóng cửa trong vài giờ tới.

Tờ Marca cũng khẳng định tiếng còi hụ vang khắp TP.Auckland và nhiều dịch vụ khẩn cấp đang ứng phó với sự cố được đánh giá là nghiêm trọng này.

FIFA đang bảo đảm an ninh tốt cho các đội bóng VFF

Về phần mình, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đến khoảng 8 giờ theo giờ Việt Nam vẫn chưa nghe một báo cáo nghiêm trọng nào từ BHL và lãnh đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn an toàn tập luyện tại sân Taylor Park trong các vòng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt do FIFA ấn định. Toàn đội đã trở về khách sạn và được an ninh yêu cầu, không ai được ra ngoài khách sạn khi chưa có thông báo từ ban tổ chức.

Trước đó, các tuyển thủ nữ Việt Nam cũng đã chia sẻ với Thanh Niên về cảm giác lần đầu tiên được tập luyện, di chuyển trong những nguyên tắc an ninh chặt chẽ FIFA áp dụng cho World Cup.

Chính tính toán kỹ lưỡng đó của FIFA đang giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung cảm thấy an tâm hơn sau vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Auckland, nơi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân với đội tuyển Mỹ lúc 8 giờ ngày 22.7.