Nhà báo Trương Anh Ngọc: 'Tôi nghe thấy tiếng súng...'

Trên trang cá nhân, nhà báo Trương Anh Ngọc viết: "Thói quen chạy buổi sáng sớm đã vô tình khiến tôi trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho một vụ đột nhập và xả súng ở khu trung tâm của Auckland. Nơi xảy ra vụ xả súng cách khách sạn đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam chừng 500 m.

Khi tôi chạy qua một toà nhà lớn ở cuối phố Queen trên đường ra bến cảng, mình đã thấy có chuyện gì rất không ổn khi các công nhân xây dựng đứng ở dưới phố với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi và bồn chồn. Tôi chạy tiếp ra cảng thì thấy trực thăng cảnh sát bay từ xa tới trên đầu, rồi rất nhiều xe cảnh sát bắt đầu tới hiện trường và phong toả khu vực đó. Hàng trăm cảnh sát, có cả cảnh sát đặc biệt và xe cứu thương có mặt. Tôi có nghe thấy cả tiếng súng vang lên từ toà nhà đang có công nhân xây dựng.

Cảnh sát dần xua mọi người khỏi hiện trường, phong tỏa cả một khu phố lớn. Thông tin cập nhật cho biết một tay súng 24 tuổi đã đột nhập vào một toà nhà đang xây dựng và xả súng. Ít nhất 2 người dân thường đã thiệt mạng. Chính kẻ xả súng cũng bị cảnh sát bắn chết. 6 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Chưa rõ động cơ của tay súng này.

Sự kiện này xảy ra vào buổi sáng của ngày khai mạc World Cup nữ 2023 ở New Zealand, với trận New Zealand - Na Uy lúc 19 giờ hôm nay (14 giờ giờ Việt Nam) ở sân Eden Park, Aukcland, trận này tôi ra sân. Sự việc xảy ra ở ngay gần nơi đóng quân của đội tuyển Mỹ và đội tuyển Philippines. Phát ngôn viên các đội này nói rằng họ an toàn và vẫn duy trì các hoạt động như kế hoạch...".