Mùa đông Auckland không lạnh

Đấy là Auckland rất đỏng đảnh. Mùa đông thực ra là lúc một ngày có tới bốn mùa. Khi có nắng, trời ấm và đẹp lạ lùng, với bầu trời xanh ngắt sâu thẳm. Khi có mây, nhiệt độ xuống và rồi mưa có thể ập đến, nhưng cũng nhanh tạnh, để lại trên mặt đường và vỉa hè những vệt nước.



Đội nữ New Zealand đang mang lại bầu không khí tươi vui tại Auckland LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ NEW ZEALAND

Chính ở cái nơi thật đẹp trong mùa đông này, 6 trận đấu của vòng bảng World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra, trong đó có trận khai mạc vào chiều mai (20.7) giữa đội chủ nhà New Zealand và Na Uy, cùng 3 trận đấu vòng knock-out nữa, tổng cộng 9/64 trận của giải. Đó là một con số đáng nể so với tầm vóc của New Zealand về bóng đá, nhưng cũng là một canh bạc để họ và FIFA đánh giá xem mức độ hâm mộ bóng đá ở đây thế nào. Úc, nước đồng đăng cai World Cup này, cho thấy một sự cuồng nhiệt mạnh mẽ ở những cộng đồng sắc tộc trong lòng đất nước họ. New Zealand thì hơi khác. Đất nước của bóng bầu dục và cricket vẫn giữ một sự lãnh đạm với World Cup nữ hệt như cái lạnh của Auckland những ngày này vào ban đêm và buổi sáng sớm. Nỗi lo ngại về việc 4 sân bóng của World Cup nữ trên mảnh đất này không được lấp đầy là có thật. Việc một doanh nhân bỏ tiền túi ra mua 20.000 vé để tặng các CĐV New Zealand cho thấy sự nhạt nhòa ở World Cup nơi này. Trong khi ở Úc, người ta đã bán được hơn 1 triệu vé thì ở đây, số lượng vé bán ra chỉ đạt chừng 300.000.

Quan sát tại chỗ cho thấy, khi trận khai mạc đang đến rất gần, báo chí New Zealand vẫn không mấy mặn mà với giải. Vài ngày trước trận khai mạc với Na Uy, New Zealand Herald, nhật báo lớn nhất nước này, vẫn viết một cách rất nhỏ giọt về giải đấu. Bóng dáng của World Cup nữ 2023 cũng ít thấy trên các con đường ở Auckland. Nó xuất hiện ở ga đến quốc tế của sân bay Auckland một cách khá ấn tượng (người ta thiết kế chỗ để người đến sân bay đón người thân theo dạng một khán đài bóng đá, với logo của World Cup nữ 2023 xung quanh), nhưng nó ít xuất hiện ở những nơi nổi tiếng nhất trong thành phố, như tháp SkyCity, biểu tượng của Auckland, hay khu trung tâm kinh doanh nằm ở trung tâm thành phố. Quả là một cú tụt cảm xúc đối với những ai đã từng xem hoặc có mặt ở World Cup 2022 tại Qatar.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn New Zealand, một chiến thắng của đội tuyển chủ nhà ở World Cup này có thể làm thay đổi mọi chuyện, hâm nóng lên bầu không khí đã nguội lạnh ở đây. Đội tuyển nữ New Zealand đã trải qua một

sê ri 10 trận không thắng cho tới khi thắng đội tuyển nữ VN trong trận giao hữu trước giải. Còn đội tuyển bóng đá nam của New Zealand cũng chưa từng thắng bất cứ trận đấu nào ở World Cup. Lần gần nhất và cũng là lần thứ hai họ có mặt ở World Cup cách đây đã 13 năm, ở Nam Phi, với 3 trận hòa liên tiếp, trong đó có trận hòa đương kim vô địch lúc đó là Ý. Ba kỳ World Cup gần nhất, New Zealand đều không vượt qua vòng loại. Tình yêu bóng đá của người hâm mộ New Zealand rõ ràng bị sứt mẻ rất nhiều, và giờ đây, mọi chuyện bỗng nhiên đặt trên vai "The Football Ferns" (biệt danh của đội nữ New Zealand).

"Rồi nơi này sẽ ấm lên thôi". Một đồng nghiệp người New Zealand đã nói với tôi như thế khi anh rất hy vọng vào một sự thay đổi. Không chỉ có anh mà nhiều người hâm mộ New Zealand cũng mơ như thế. Một chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup nữ chính là điều được chờ đợi. Vào ngày 25.7 tới đây, họ sẽ gặp Philippines, đội bóng cùng bảng và lần đầu tiên góp mặt ở World Cup này. Đó cũng là đối thủ khả dĩ nhất để New Zealand có thể có được thắng lợi đầu tiên trong lịch sử.