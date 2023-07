10 giờ sáng mai, họp báo trước trận đội tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ

10 giờ ngày 21.7 (giờ Việt Nam), buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ trong khuôn khổ bảng E World Cup 2023 sẽ diễn ra, với sự tham gia của HLV Mai Đức Chung (Việt Nam), HLV Vlatko Adonovski (Mỹ) cùng các cầu thủ đại diện cho hai đội bóng.

HLV Mai Đức Chung NGỌC DƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua ngày 20.7 biến động. Lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương), vụ xả súng đẫm máu nổ ra ở trung tâm TP.Auckland (New Zealand) khiến 3 người chết, trong đó hung thủ bị cảnh sát tiêu diệt ở hiện trường. Đáng chú ý, vụ xả súng này chỉ cách khách sạn của đội tuyển nữ Việt Nam vài trăm mét.

Thời điểm xe cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, đội tuyển nữ Việt Nam vừa thức dậy, chuẩn bị dùng bữa sáng trước khi đến sân tập Fred Taylor Park.

"Khi chúng tôi vừa tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên xuất hiện là tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi ở TP.Auckland. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả đội ngồi trong phòng tiếp tục lướt điện thoại, chuẩn bị để xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Ban tổ chức sau đó thông báo với đội tuyển nữ Việt Nam là có một vụ xả súng. Toàn đội sau đó làm theo hướng dẫn của FIFA và ban tổ chức, ăn sáng rồi lên xe đến sân tập như bình thường", một thành viên đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ với Thanh Niên.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung tuyệt đối cho trận ra quân HẠNH AN

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành buổi tập với tâm trạng thoải mái. Theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, toàn đội có tâm lý ổn định. Dù vậy với yêu cầu không được rời khách sạn của FIFA, các cầu thủ đã hủy kế hoạch ra ngoài mua sắm để ở lại phòng.



Tiếng súng lúc sáng sớm ở TP.Auckland không thể ngăn cản bầu không khí World Cup 2023 sôi động tại Úc và New Zealand. Chiều 20.7, lễ khai mạc World Cup nữ rực rỡ sắc màu đã được tổ chức tại sân Eden Park, TP. Auckland. Dù chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút, nhưng New Zealand và Úc đã mang tới cho người hâm mộ màn trình diễn mãn nhãn với màn trình diễn mang đậm bản sắc New Zealand cùng ca khúc chủ đề "Do It Again", được trình bày bởi hai ca sĩ Mallrat và BENEE, cùng màn biểu diễn phụ họa đồng đều, hoành tráng của các vũ công.

Lễ khai mạc World Cup 2023 rực rỡ AFP

Ngay sau lễ khai mạc thấm đượm tình đoàn kết thế giới mà FIFA cùng ban tổ chức World Cup 2023 hướng tới, nước chủ nhà New Zealand đã có màn "chào sân" ấn tượng khi đội tuyển nữ New Zealand quật ngã đội tuyển nữ Na Uy với tỷ số 1-0. Dù để Na Uy tạo ra nhiều cơ hội, nhưng New Zealand đã chơi chắc chắn, hiệu quả và có bàn thắng định đoạt trận đấu nhờ công của Wilkinson. Số 17 của đội tuyển nữ New Zealand trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở World Cup 2023.

Đội tuyển nữ New Zealand tạm vươn lên dẫn đầu bảng với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự các kỳ World Cup.

Ở trận đấu sau đó, đến lượt chủ nhà còn lại của World Cup hưởng niềm vui chiến thắng. Đội tuyển nữ Úc đánh bại "tân binh" Cộng hòa Ireland với tỷ số 1-0 nhờ công hậu vệ trái Steph Catley để vươn lên dẫn đầu bảng. Cả hai đất nước đồng tổ chức World Cup 2023 đều tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Dù chưa có nhiều bàn thắng được ghi ở ngày khai màn, nhưng các trận đấu đều quyết liệt và hấp dẫn.

Ban tổ chức World Cup đã mang đến ngày hội bóng đá thực thụ, xóa tan nỗi lo từ vụ xả súng, để người hâm mộ cùng các đội bóng tham dự có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm vui bóng đá. Hy vọng trong những ngày tới, bầu không khí World Cup 2023 sẽ tiếp tục rực rỡ và trọn vẹn, đặc biệt khi đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị ra sân.