Ấn tượng lễ khai mạc World Cup nữ 2023

Sự kiện mở đầu World Cup nữ 2023 diễn ra tại sân Eden Park (Auckland) với các màn trình diễn tạo ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện sự đa dạng văn hóa và di sản của New Zealand và Úc (nước đồng chủ nhà). Sân Eden Park (sức chứa 50.000 người) chủ yếu được sử dụng cho các giải đấu bóng bầu dục cricket, nhưng giờ đây sẽ tràn ngập không khí bóng đá khi tổ chức 9 trận đấu của giải từ ngày 20.7 - 20.8.



Lễ khai mạc đầy sắc màu AFP

Lễ khai mạc chỉ gói gọn trong khoảng 15 phút nhưng được chuẩn bị rất công phu và để lại dấu ấn sâu sắc. Ngoài những tiết mục trình diễn pháo hoa ngoạn mục và sôi động, điểm thu hút chính của buổi lễ là màn biểu diễn ca khúc chính thức của giải Do It Again của nữ nghệ sĩ Mallrat (Úc) và ca sĩ Benee (New Zealand).

Bên cạnh đó, bản sắc và sự đa dạng văn hóa của hai nước đồng chủ nhà được thể hiện qua các tiết mục như Haka - một điệu nhảy nghi lễ truyền thống của văn hóa người Maori (New Zealand); các tác phẩm kinh điển của dàn nhạc giao hưởng Sydney và một nhóm thanh nhạc thiếu nhi quốc tế đọc một bài thơ có ý nghĩa tôn vinh sức mạnh của bóng đá… Tại lễ khai mạc, màu cờ sắc áo của 32 đội tuyển tham dự cũng xuất hiện thông qua màn biểu diễn của các diễn viên.

Lễ khai mạc World Cup nữ 2023 được xem là thời điểm đánh dấu bước ngoặt thúc đẩy bóng đá nữ lên một tầm cao mới, với hơn 2 tỉ người hâm mộ dự kiến theo dõi giải đấu. FIFA kỳ vọng giải đấu sẽ gửi đi thông điệp về sự đoàn kết, truyền cảm hứng cho thể thao nữ khắp toàn cầu nói chung và bóng đá nữ nói riêng, đồng thời muốn khơi dậy niềm đam mê môn thể thao vua ở Úc và New Zealand.