Các đội tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng trước thềm khai mạc World Cup nữ 2023

World Cup nữ 2023 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch sau khi Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết không có rủi ro an ninh tiếp diễn sau vụ xả súng xảy ra tại một công trường xây dựng ở trung tâm TP.Auckland, ngay gần nơi đội tuyển Na Uy đang ở.



Đội tuyển nữ Na Uy mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân vụ xả súng AFP

Cảnh sát xác nhận rằng vụ việc khiến ít nhất 2 người đã thiệt mạng, trong đó có kẻ nổ súng là Matu Tangi Matua Reid (24 tuổi). Các cầu thủ của đội tuyển nữ Na Uy đã bị trực thăng cảnh sát đánh thức tại khách sạn của họ sau khi vụ việc xảy ra trước thềm khai mạc giải đấu nhưng toàn đội đều an toàn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác với chính quyền New Zealand ngay từ thời điểm sớm nhất của sự cố bi thảm này. Chúng tôi đã liên lạc liên tục ngay từ đầu và cũng đã nhận được sự đảm bảo cần thiết từ Bộ trưởng Thể thao và Giải trí New Zealand, Grant Robertson, liên quan đến sự an toàn và an ninh của các đội tham gia và người hâm mộ tại World Cup nữ 2023 ở New Zealand. FIFA xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân đã thiệt mạng và những người bị thương trong sự cố bi thảm này".

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã đến Auckland để dự khán trận khai mạc World Cup nữ năm nay, nơi ông ngồi cùng với ông Infantino. Trước trận khai mạc, Thủ tướng New Zealand cũng nhấn mạnh rằng: "Tôi muốn nhắc lại rằng không có mối đe dọa an ninh quốc gia ở mức cao hơn. Đây dường như là hành động của một cá nhân. Người dân Auckland và những người hâm mộ trên khắp thế giới có thể yên tâm rằng cảnh sát đã vô hiệu hóa mối đe dọa".

Vụ xả súng đã gây sốc cho nhiều đội tham dự World Cup nữ 2023 AFP

Đội tuyển nữ Na Uy ở khách sạn cách hiện trường vụ xả súng 400 m và nơi này vẫn bị phong tỏa vào chiều 20.7 (theo giờ địa phương). Ban tổ chức sân Eden Park cho biết sẽ có sự hiện diện an ninh tăng cường tại các trận đấu và khuyến khích những người có vé đến sân sớm.

Theo AFP, một lễ hội dành cho người hâm mộ của FIFA tại Auckland đã bị hoãn lại cho đến ngày 21.7. Một phút mặc niệm cũng được cử hành trước trận đấu của Úc (đồng chủ nhà World Cup 2023) với CH Ireland thuộc khuôn khổ bảng B diễn ra tại sân Accor ở Sydney. Ở trận khai mạc, đội chủ nhà New Zealand gây sốc với chiến thắng 1-0 trước Na Uy.