Khán giả xem đội tuyển nữ VN đá World Cup trên kênh nào ?

Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023, trong đó có các trận của đội tuyển nữ VN sẽ được phát sóng trên nhiều hạ tầng khác nhau tại VN. Gồm hạ tầng truyền hình IPTV, website và ứng dụng TV360 của Viettel; VTVcab - ON Sports News, ON Football và ứng dụng ON, ON Plus. Truyền hình Quốc hội VN (Kênh 7, THQHVN) là đơn vị đầu tiên mua thành công gói bản quyền phát sóng nhiều trận của World Cup nữ 2023.

Nhật Duy