World Cup 2023: Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam đấu đội Mỹ ở đâu?

Chỉ còn vài giờ nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ. Ở trận đấu mở màn của bảng E, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu đương kim vô địch thế giới 2 lần liên tiếp - đội Mỹ.



Chắc chắn, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất trông đợi để được xem màn trình diễn của Huỳnh Như và đồng đội ở lần đầu được ra sân tại một giải đấu mang tầm thế giới. Màn chạm trán giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày mai (22.7).

Người hâm mộ có thể đón xem trận đấu này trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam (kênh 7, hoặc đường link: https://quochoitv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen); các nền tảng của VTVCab như kênh ON Sports News (link trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html); website của Viettel TV360 (link: https://tv360.vn/); các ứng dụng trực tuyến như TV360, On, On Plus.

Các thống kê của đội tuyển nữ Việt Nam và đội Mỹ LÂM NHỰT

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Mỹ được tổ chức thi đấu trên sân Eden Park, nằm ở trung tâm TP.Auckland, New Zealand. Sân này có sức chứa 50.000 người, là nơi đã diễn ra lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của VCK World Cup nữ 2023 giữa chủ nhà New Zealand gặp đội Na Uy.

Sáng nay (21.7), HLV Mai Đức Chung đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Mỹ. Vị HLV 74 tuổi cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam đến đây với mục đích học hỏi kinh nghiệm là chính. Chúng tôi còn non trẻ và cần phải học hỏi mọi đối thủ khác ở giải lần này. Đội tuyển nữ Mỹ vượt trội về đẳng cấp so với Việt Nam. Nhưng chúng tôi không đến đây để đi chơi, du lịch. Có thể nói, đội tuyển nữ Mỹ như ngọn núi cao sừng sững chắn phía trước, nhưng không vì thế mà chúng tôi chùn bước. Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là hạn chế bàn thua, tránh chấn thương. Nếu ghi được bàn, mọi thứ càng tuyệt vời hơn nữa”.

Huỳnh Như (giữa) nhận nguồn động viên tinh thần lớn từ gia đình VFF

Trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như là tiền đạo số 1. Chân sút quê Trà Vinh được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng lịch sử tại World Cup. Khát khao của Huỳnh Như còn được tiếp thêm động lực từ gia đình của cô. Trước khi ra sân ở trận đầu tiên, tiền đạo 31 tuổi đã nhận được nguồn động viên tinh thần lớn, khi cha mẹ của cô đã vượt đường xa sang tận New Zealand để cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam.