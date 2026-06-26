Cầu thủ Uruguay phản ứng dữ dội HLV Bielsa trước trận quyết đấu Tây Ban Nha

Cầu thủ Uruguay quá sức chịu đựng cách huấn luyện hà khắc của HLV Bielsa

El Espectador Deportes cho biết, các cầu thủ Uruguay đã nổi loạn sau trận hòa như thua trước đội tân binh World Cup là Cabo Verde với tỷ số 2-2 ngày 22.6. Họ yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và trực tiếp để nói chuyện thẳng thắn với HLV kỳ cựu 70 tuổi, Marcelo Bielsa, người Argentina. Vì đây là trận hòa tệ hại thứ hai của "La Celeste" (biệt danh đội tuyển Uruguay) tại World Cup 2026, sau trận hòa trước Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-1 ngày ra quân 16.6.

HLV Bielsa và các cầu thủ chủ chốt của Uruguay xung đột dữ dội Ảnh: Reuters

"Nhóm cầu thủ này gồm các trụ cột quan trọng như thủ môn Sergio Rochet, các tiền vệ Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và đội phó Federico Valverde. Họ yêu cầu một cuộc họp và ngồi lại với HLV Bielsa để thẳng thắn chỉ ra các vấn đề vì sao đội tuyển thi đấu rất tệ so với khả năng.

Họ cũng khẳng định là không thể chịu đựng cách huấn luyện quá hà khắc của HLV Bielsa, khi nhồi thể lực đến mức kiệt quệ với nhiều cầu thủ và khiến họ chấn thương, hoặc không đủ trạng thái thi đấu sung sức nhất. Điều này lại diễn ra ngay trước mỗi trận đấu, và chưa có bất cứ HLV nào trên thế giới lại làm điều này với cầu thủ khi đang tham dự giải đấu", El Espectador Deportes tiết lộ.

Cũng theo El Espectador Deportes: "Nhóm cầu thủ chủ chốt của Uruguay cũng đưa ra ý kiến về mặt chiến thuật ở trận gặp Tây Ban Nha, rằng họ muốn thi đấu lùi sâu như cách chơi sở trường, và chọn đấu pháp phản công, thì mới có cơ hội đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha".

Thế nhưng, HLV Bielsa đã gạt phắt tất cả. Trong cuộc họp, ông dành cho mình 48 phút nói chuyện với tất cả cầu thủ toàn đội, và không cho bất cứ ai có ý kiến. Trong đó, nhà cầm quân lão luyện người Argentina đã giải thích các khía cạnh khác nhau về chiến thuật với những gì mà ông cho là đúng, cũng theo El Espectador Deportes.

HLV Bielsa là người rất nổi tiếng với những ý tưởng độc lạ trong việc huấn luyện khi dẫn dắt các CLB hay đội tuyển khác trước đây. Ông từng là thầy của các HLV danh tiếng như Pep Guardiola...

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Âm ỉ việc bỏ rơi Luis Suarez

Trong các chủ đề khác, HLV Bielsa được cho là đã chỉ trích các cầu thủ Uruguay: "Các anh đã từng cố gắng loại bỏ tôi khi chuyện liên quan đến Luis Suarez. Khi vụ Nahitan Nandez xảy ra (bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2026), các anh cũng đã họp và cố gắng loại bỏ tôi. Tôi đã xây dựng sự nghiệp của một số cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, như Caceres và Maxi Araujo".

Cầu thủ Uruguay nổi loạn đòi ‘lật ghế’ của HLV Bielsa trước trận quyết đấu với Tây Ban Nha Ảnh: Reuters

Luis Suarez đã ngỏ lời muốn trở lại thi đấu cho đội tuyển Uruguay ở World Cup 2026, nhưng bị HLV Bielsa từ chối, trong khi nhiều cầu thủ muốn danh thủ này góp mặt.

Cũng ở cuộc họp của HLV Bielsa với các cầu thủ Uruguay, ông khẳng định một lần nữa sẽ chơi đôi công với đối thủ Tây Ban Nha, điều mà các cầu thủ phản đối.

Ông cũng nhấn mạnh việc chọn cầu thủ dự World Cup 2026: "Cho dù tôi chọn cầu thủ bị chấn thương, nhưng họ nghe lời và trung thành với tôi. Đó là lý do tôi đưa họ đến World Cup".

Sau hơn 48 phút nghe HLV Bielsa nói chuyện, một số cầu thủ Uruguay đã đứng dậy và rời khỏi cuộc họp. Đội trưởng trung vệ Jose Maria Gimenez đã cố gắng ngăn họ lại, nhưng các cầu thủ vẫn quyết định bỏ đi.

Trung vệ Ronaldo Araujo (của CLB Barcelona), một trong những cầu thủ chưa có phút thi đấu nào tại World Cup 2026, bày tỏ: "Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta vượt qua vòng bảng, nhưng tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa", El Espectador Deportes tiếp tục tường thuật.

Trước lượt đấu cuối của bảng H, đội tuyển Tây Ban Nha (4 điểm) dẫn đầu bảng, gặp Uruguay (2 điểm) nhì bảng. Nếu Uruguay thắng, họ sẽ giành vé đi tiếp vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng, đẩy Tây Ban Nha xuống nhì bảng và sẽ đối đầu với Argentina.