'Lời nguyền' World Cup 16 năm trước đe dọa Bồ Đào Nha: Ronaldo lại thua sớm?

Hành trình chông gai chờ Ronaldo

Bồ Đào Nha khép lại bảng K World Cup 2026 với ngôi nhì, sau khi hòa Colombia (0-0), CHDC Congo (1-1) và thắng Uzbekistan (5-0). Ở trận đấu buộc phải thắng để lấy ngôi đầu, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đã chơi bạc nhược khi bị Colombia dồn ép đến những giây cuối cùng.

Bồ Đào Nha may mắn có trận hòa, song cũng đồng nghĩa, toàn đội rơi vào nhánh đấu "tử thần". Ở vòng 32 đội, học trò HLV Roberto Martinez chạm trán Croatia. Nếu thắng, nhiều khả năng Bồ Đào Nha gặp đương kim vô địch EURO Tây Ban Nha tại vòng 16 đội.

Ronaldo cùng Bồ Đào Nha rơi vào nhánh đấu khó do chỉ đứng nhì bảng K ẢNH: REUTERS

Nhánh đấu của Bồ Đào Nha rất nặng, với các đối thủ sừng sỏ như đương kim á quân World Cup Pháp, đương kim hạng tư World Cup Ma Rốc, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Croatia. Đáng tiếc cho Bồ Đào Nha, nếu giành ngôi nhất bảng, đội bóng này đã nằm ở nhánh đầu nhẹ nhàng hơn, phải đến tứ kết mới gặp đối thủ nặng ký đầu tiên (Argentina).

Tín hiệu không vui cho Ronaldo, khi World Cup 2026 đang diễn ra như thể bản "chiếu lại" của World Cup 2010 với Bồ Đào Nha. Cách đây 16 năm, Ronaldo cùng đồng đội nằm ở bảng đấu với một đội Nam Mỹ (Brazil), một đội châu Phi (Bờ Biển Ngà) và một đội châu Á (CHDCND Triều Tiên). Bồ Đào Nha hòa đội châu Phi 0-0 ở lượt đầu, thắng đậm đội châu Á (7-0) ở lượt hai, rồi hòa đội Nam Mỹ 0-0 ở lượt cuối, qua đó đứng nhì bảng.

Bồ Đào Nha tự làm khó mình: Ronaldo đối mặt hành trình khắc nghiệt nhất World Cup

Ở giải năm nay, Bồ Đào Nha cũng nằm cùng bảng một đội Nam Mỹ (Colombia), một đội châu Á (Uzbekistan) và một đội châu Phi (CHDC Congo). Bồ Đào Nha cũng hòa đội châu Phi (Congo, 1-1) lượt đầu, thắng đậm đội châu Á (Uzbekistan, 5-0) lượt hai, rồi hòa đội Nam Mỹ (Colombia, 0-0) lượt cuối, đứng nhì bảng.

Ronaldo tịt ngòi ở 2 trận gặp Congo và Colombia ẢNH: REUTERS

Trùng hợp là, 16 năm trước, Ronaldo chỉ ghi bàn vào lưới đội châu Á yếu nhất bảng (Triều Tiên). Năm nay, Ronaldo cũng mới lập công vào lưới một đội châu Á khác, cũng bị đánh giá yếu nhất bảng, là Uzbekistan.

Nếu lịch sử lặp lại, Bồ Đào Nha sẽ ôm hận ở vòng 16 đội. Tại World Cup 2010, Ronaldo cùng đồng đội xách vali về nước sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội.

Và đáng ngạc nhiên là, nếu vượt qua Croatia để vào vòng 16 đội, nhiều khả năng Bồ Đào Nha sẽ gặp... Tây Ban Nha.

Số phận đang sắp đặt cho HLV Martinez cùng học trò kỳ World Cup vô cùng gian truân. Vô địch được hay không, còn phụ thuộc vào bản lĩnh của Ronaldo, Bruno Fernandes cùng các ngôi sao lâu nay mạnh về cá nhân nhưng không tạo nên được tập thể gắn kết của Bồ Đào Nha.