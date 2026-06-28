Argentina gặp nhánh đấu quá thuận lợi: Messi sẽ phá kỷ lục khó nhất lịch sử World Cup?

Con đường bằng phẳng của Argentina

Ngôi nhất bảng J với 9 điểm trọn vẹn đã trao cho Argentina nhánh đấu thuận lợi tại World Cup 2026. Lionel Messi cùng đồng đội tránh được nhánh đấu có các đối thủ mạnh như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan. Nhờ vậy, con đường bảo vệ ngai vàng trở nên bằng phẳng hơn.

Ở vòng 32 đội, Argentina đối đầu Cabo Verde. "Hiện tượng" châu Phi gây ấn tượng khi khép lại vòng bảng với 3 trận hòa, níu chân nhiều đội mạnh như Tây Ban Nha hay Uruguay. Tuy nhiên, Cabo Verde còn non kinh nghiệm World Cup và không mạnh trong khâu tấn công. Nếu chắt chiu cơ hội như đã thể hiện ở vòng bảng, Argentina đủ sức giải mã "ẩn số" lục địa đen.

Messi đã ghi 6 bàn ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Nếu thắng Cabo Verde, Argentina sẽ gặp Ai Cập hoặc Úc ở vòng 16 đội. Úc từng thua Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2022, trong khi Ai Cập cũng khó sánh bằng Argentina. Ở giải năm nay, Mohamed Salah cùng đồng đội vượt vòng bảng, nhưng chủ yếu vì gặp các đội bóng vừa tầm như Bỉ, Iran hay New Zealand.

Phải đến tứ kết, Argentina mới có khả năng gặp chướng ngại khó khăn đầu tiên, mang tên Colombia. Luis Diaz cùng đồng đội xuất sắc đứng đầu bảng K World Cup 2026 với 7 điểm, trong đó, trận hòa 0-0 trong thế áp đảo toàn phần đã cho thấy sức mạnh đáng nể của Colombia. Đại diện Nam Mỹ hiện tại là tổng hòa của sự ngẫu hứng, tinh quái đặc trưng, pha trộn với kỷ luật châu Âu. Colombia có lối chơi tập thể rõ ràng, cũng có những ngôi sao tự mình tạo ra khác biệt như James Rodriguez, Luis Diaz hay Jhon Cordoba. Cộng với sự thấu hiểu nhau do nhiều lần đối đầu ở vòng loại World Cup hay Copa America, Colombia hứa hẹn gây khó cho Argentina, nếu hai đội gặp nhau.

Nếu vào bán kết, nhiều khả năng Argentina gặp Anh hoặc Brazil. Cả hai đều là ứng viên vô địch sáng giá, nhưng đều thiếu ổn định tại World Cup trong những năm qua. Anh bị Pháp loại ở tứ kết, trong khi Brazil dừng bước trước Croatia cũng ở vòng 8 đội mạnh nhất giải trước.

Messi đá phạt thành bàn vào lưới Jordan ẢNH: REUTERS

Còn trong trường hợp vào chung kết, Argentina có thể gặp Tây Ban Nha hoặc Pháp. Với đội bóng càng đá càng hay như tập thể của HLV Lionel Scaloni, Argentina đang có lộ trình thuận lợi để nhắm đến ngôi cao.

Lionel Messi phá kỷ lục khó nhất World Cup?

Messi đang chói sáng tại World Cup 2026 với 6 bàn thắng, trong đó có hat-trick vào lưới Algeria, cú đúp trước Áo, và gần nhất là cú sút phạt đẳng cấp giúp Argentina hạ gục Jordan.

Messi đã thiết lập kỷ lục ghi bàn trong 7 trận liên tục ở World Cup. Anh cũng xác lập cột mốc ghi tới 6 bàn chỉ trong khuôn khổ vòng bảng. Nên nhớ, vua phá lưới World Cup 2022 là Kylian Mbappe, cũng "chỉ" ghi 8 bàn thắng, hơn Messi lúc này 2 bàn.

Nếu Argentina tiến xa ở World Cup, đồng thời Messi duy trì phong độ cao, siêu sao sinh năm 1987 có thể phá kỷ lục khó nhất: ghi 13 bàn ở một kỳ World Cup, do huyền thoại Just Fontaine thiết lập năm 1958. Chân sút người Pháp lập ra cột mốc đứng vững ở World Cup suốt 78 năm. Phải đến bây giờ, bóng đá thế giới mới nhìn ra một chân sút có tiềm năng xô đổ.

Messi đã phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất và thắng nhiều nhất lịch sử World Cup của Miroslav Klose. Anh chỉ còn thiếu 1 kiến tạo để độc chiếm kỷ lục kiến tạo nhiều nhất (đang đồng sở hữu với Diego Maradona, với 8 đường chuyền thành bàn). Nếu tiếp tục chơi hay, kỷ lục khó nhất mà Fontaine lập ra dù rất khó phá, nhưng cũng không phải là bất khả thi, với thiên tài đã làm nên nhiều điều không tưởng cho túc cầu thế giới.

Argentina so tài Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 4.7, trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026.