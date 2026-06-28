'Vỡ' kịch bản gặp nhau tứ kết, Argentina và Bồ Đào Nha chỉ đối đầu khi nào?

Bồ Đào Nha gây thất vọng

Bồ Đào Nha đã khép lại hành trình bảng K World Cup 2026, bằng trận hòa 0-0 "hú vía" với Colombia. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội bị đối thủ lấn lướt cả trận, chỉ may mắn giữ sạch lưới nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của thủ môn Diogo Costa (5 pha cứu thua).

Kết quả này khiến Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng với ngôi nhì, giành 5 điểm sau 3 trận. Colombia có 7 điểm sau 3 trận, giành ngôi nhất bảng đầy thuyết phục.

Ronaldo và Bồ Đào Nha rơi vào nhánh khó ẢNH: REUTERS

Ban đầu, giới chuyên môn dự đoán kịch bản Bồ Đào Nha gặp Argentina ở tứ kết. Đây cũng có thể là lần cuối Ronaldo đối đầu Messi ở một giải đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, điều kiện cần là Bồ Đào Nha và Argentina phải giành ngôi nhất bảng đấu, đồng thời thuận lợi vượt qua vòng 32 đội và 16 đội.

Dù vậy, chỉ có Argentina giành ngôi đầu bảng J, trong khi Bồ Đào Nha về nhì bảng K. Do đó, hai đội bóng đã bị chia vào hai nhánh đấu hoàn toàn khác biệt. Kịch bản duy nhất lúc này để Bồ Đào Nha đối đầu Argentina, là hai đội phải lọt vào chung kết World Cup 2026.

Chặng đường để người hâm mộ được xem Ronaldo so tài Messi còn rất chông gai, khi cả Argentina và Bồ Đào Nha phải chạm trán rất nhiều đội mạnh.

Tại vòng 32 đội, Bồ Đào Nha đối đầu Croatia. Nếu thắng, Ronaldo cùng đồng đội rất có thể gặp Tây Ban Nha tại vòng 16 đội. Nhánh đấu của Bồ Đào Nha rất nặng, khi có cả Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Pháp.

Argentina có chặng đường được dự đoán bằng phẳng hơn. Ở vòng 32 đội, Messi cùng đồng đội chạm trán Cabo Verde. Nếu đi tiếp, Argentina nhiều khả năng gặp Colombia. Nhánh của Argentina có Brazil, Anh, dễ thở hơn nhiều so với nhánh Bồ Đào Nha.

Phải đến bán kết, Messi cùng đồng đội mới gặp đối thủ mạnh (Anh hoặc Brazil).

Argentina đang trên đường bảo vệ ngai vàng World Cup. Trong khi với Bồ Đào Nha, chức vô địch thế giới còn cách rất xa. Lần gần nhất Ronaldo cùng đồng đội vào bán kết đã là chuyện của 20 năm trước, khi Ronaldo "béo" và Zinedine Zidane còn... thi đấu.