Nóng: Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup 2026

Cánh cửa đi tiếp đóng lại với Hàn Quốc

Đội tuyển Hàn Quốc không thể góp mặt ở vòng 32 đội World Cup 2026, do học trò HLV Hong Myung-bo không lọt vào nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Ban đầu, Hàn Quốc khép lại bảng A với 3 điểm, hiệu số -1, đứng đầu trong danh sách 12 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, khi các bảng đấu phía sau hạ màn, Son Heung-min cùng đồng đội cứ... tụt dần từng ngày do các đội hạng ba hoặc có 4 điểm, hoặc có 3 điểm nhưng hiệu số tốt hơn Hàn Quốc.

Hàn Quốc dừng cuộc chơi ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Bosnia & Herzegovina thắng 3-1 trước Qatar để khép lại bảng B với 4 điểm. Paraguay hòa Úc để cũng có 4 điểm tại bảng D. Ecuador còn gây bất ngờ lớn hơn, khi đánh bại Đức để có 4 điểm tại bảng E. Thụy Điển níu chân Nhật Bản với trận hòa hạ màn, qua đó có 4 điểm ở bảng F. Senegal thắng đậm 5-0 trước Iraq để có 3 điểm, bằng Hàn Quốc nhưng hiệu số là +2, áp đảo con số -1 của đội bóng xứ kim chi.

Đến rạng sáng nay (28.6), khi các đội Ghana và Congo khép lại bảng đấu với 4 điểm, Hàn Quốc văng khỏi nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất. Đội bóng xứ kim chi ngậm ngùi chia tay World Cup 2026, lặp lại thành tích buồn của 8 năm trước (cũng bị loại vòng bảng). Dù vậy, nếu năm 2018, Hàn Quốc chỉ dừng chân ở bảng đấu khó với Đức, Mexico và Thụy Điển, thì năm nay, đội bóng xứ kim chi bị loại ở bảng đấu nhẹ nhàng với Mexico, Nam Phi và CH Séc.

Khủng hoảng toàn diện

Thất bại tại World Cup đào thêm vào cuộc khủng hoảng đang bao trùm bóng đá Hàn Quốc. Tại Asian Cup, "Những chiến binh Taegeuk" lần lượt bị loại ở bán kết 2023 và tứ kết 2018. Ở sân chơi thế giới, nơi Hàn Quốc đặt nhiều kỳ vọng, Son Heung-min cùng đồng đội bị loại ở vòng bảng năm 2018, 2026 và vòng 16 đội năm 2022.

Hàn Quốc thiếu bản sắc và triết lý đồng nhất như Nhật Bản để tiến xa ẢNH: REUTERS

Để rơi vào thảm cảnh về sớm tại World Cup 2026, Hàn Quốc chỉ có thể tự trách mình. "Những chiến binh Taegeuk" thua 0-1 trước Mexico do sai sót cá nhân, rồi lại thua 0-1 trước Nam Phi ở trận đấu Hàn Quốc dường như đá để "cầu hòa" lấy ngôi nhì bảng, hơn là thực sự muốn thắng.

Trang Yonhap của Hàn Quốc nhận định đội tuyển đã có màn trình diễn "thiếu sức sống" đúng vào thời điểm quan trọng nhất. "Hàn Quốc chỉ cần một trận hòa để giành vé đi tiếp nhưng lại thi đấu thiếu khẩn trương, không tạo được sức ép đủ lớn lên khung thành Nam Phi và phải trả giá bằng thất bại 0-1", Yonhap phân tích.

Cựu đội trưởng Hàn Quốc Park Ji-sung cũng lên tiếng chỉ trích đội tuyển. Anh cho rằng Hàn Quốc đang lặp lại những sai lầm từng mắc phải ở World Cup 2014, đặc biệt là việc thiếu kế hoạch tấn công rõ ràng và không cải thiện qua từng trận đấu.

Bên cạnh những chỉ trích về chuyên môn, làn sóng phản ứng từ người hâm mộ cũng bùng nổ. Sau trận thua Nam Phi, nhiều CĐV đã phát động kiến nghị yêu cầu sa thải HLV Hong Myung-bo. Quyết định cất đội trưởng Son Heung-min trên ghế dự bị ở trận đấu quyết định bị xem là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển thi đấu bế tắc.

Với thất bại ở World Cup 2026, gần như chắc chắn HLV Hong Myung-bo bị sa thải. Hàn Quốc cần HLV mới để tái thiết đội tuyển cho mục tiêu World Cup 2030, nhất là khi thủ quân Son Heung-min nhiều khả năng không còn gắn bó ở VCK tiếp theo.