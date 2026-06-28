Cabo Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích

Cabo Verde xứng đáng đi tiếp

Cabo Verde đã hoàn tất chương 1 trong câu chuyện cổ tích mang tên World Cup 2026, khi hòa Ả Rập Xê Út ở lượt hạ màn bảng H để chiếm ngôi nhì. Sau 3 trận, các học trò của HLV Bubista không thắng đội nào, nhưng cũng không ai đánh bại được họ. Tây Ban Nha bất lực trước bức tường phòng ngự đến từ châu Phi, Uruguay ghi được bàn nhưng cũng không hóa giải được, còn Ả Rập Xê Út ở lượt cuối hiển nhiên không đủ sức thắng đội bóng châu Phi kiên cường để nắm chút hy vọng cuối. Cabo Verde là đội duy nhất đến lúc này không cần thắng trận nào vẫn vượt qua vòng bảng. Mà vượt qua hiên ngang với ngôi nhì bảng, chứ không phải đứng trong nhóm các đội hạng ba có kết quả tốt.

Đội tuyển Cabo Verde hiên ngang bước vào vòng trong với vị trí nhì bảng ẢNH: REUTERS

Sẽ có những tranh cãi về giá trị của 3 trận hòa Cabo Verde có được. World Cup 2010, New Zealand cũng hòa 3 trận vòng bảng và… về nước, trở thành đội duy nhất không thua trận nào trong 90 phút tại Nam Phi. EURO 2016, Bồ Đào Nha hòa 3 trận, chỉ đi tiếp nhờ nằm trong nhóm đội hạng ba có kết quả tốt nhất (rồi sau đó lên ngôi vương). Còn ở giải này, Iran cũng hòa 3 trận và phải chờ đợi. Nói Cabo Verde có vé nhờ đỡ "tệ" hơn Ả Rập Xê Út và Uruguay cũng không sai, nhưng không thể phủ nhận hành trình nỗ lực của đội bóng đất nước chỉ có nửa triệu dân.

Khi World Cup 2026 trao 9 vé trực tiếp cho các đội châu Phi, Cabo Verde hiểu rằng cơ hội đã đến. Đất nước nhỏ bé đã nắm lấy cơ hội vàng để vượt Cameroon, Libya và đứng đầu vòng loại, rồi đoạt tấm vé lịch sử. Một đội tuyển chỉ có khoảng 3 thập niên hội nhập quốc tế đã gây sốc từ vòng loại đến vòng chung kết, không thể chỉ đến từ thời thế. Công lớn trên chặng đường vươn lên của Cabo Verde thuộc về Bubista, HLV được trao giải xuất sắc nhất châu Phi 2025. Bubista là cựu tuyển thủ Cabo Verde với 21 trận, rồi giải nghệ và dẫn dắt những đội "làng nhàng". Nhưng chính sự bình thường của Bubista cùng chính Cabo Verde đã khiến mùa hè Bắc Mỹ trở nên phi thường.

Kỳ tích, tại sao không ?

Vozinha, Kevin Pina, Dailon Livramento, Garry Rodrigues… đều là những gương mặt lạ lẫm, đang đá ở các giải hạng hai, hạng ba châu Âu, nhưng điều đó không quan trọng. Học trò HLV Bubista trân trọng từng giây được chạy trên thảm cỏ World Cup, đó chính là cú hích tạo nên thành công cho họ, cũng như xung lực cho những đội lần đầu tham dự giải. Trong khi nhiều đội bóng "nhẵn mặt" với World Cup thi đấu hời hợt, hoặc tự làm khó mình bởi những vụn vỡ nội bộ như Uruguay hay Tunisia, Cabo Verde lại đá như thể không có ngày mai. Đội bóng này thực sự yêu từng khoảnh khắc được hòa mình trong bầu không khí đỉnh cao có thể chỉ đến một lần trong đời.

Với nhuệ khí ấy, Cabo Verde sẽ chơi như thể mọi trận đấu đều có khả năng là "lần cuối" tại World Cup. Trận gặp ĐKVĐ Argentina (5 giờ ngày 4.7) là món quà dành cho nỗ lực của thầy trò HLV Bubista. Nếu đã xác định khó đi sâu tại World Cup, thì phải thua… cho đáng mặt. Cabo Verde có thể sẽ thua, nhưng Vozinha cùng đồng đội sẽ để lại một thất bại đẹp, để đóng lại một chương đáng nhớ thay đổi cả lịch sử bóng đá châu Phi.

Câu chuyện Cabo Verde cũng là minh chứng cho tính đúng đắn của "World Cup mở rộng" khi số đội tăng từ 32 lên 48. FIFA mang đến ánh sáng World Cup cho nhiều nền bóng đá mới mẻ, thay vì những gương mặt "cũ mòn" đá cùng nhau năm này qua năm khác.