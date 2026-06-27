Lượt cuối bảng J World Cup 2026: Messi tiếp tục ghi bàn?

Messi hiện vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn, sau khi Mbappe (Pháp, 4 bàn) chỉ có thêm 2 kiến tạo ở trận Pháp thắng Na Uy tỷ số 4-1 ngày 27.6. Trong danh sách này, còn có Vinicius (Brazil), Haaland (Na Uy) và Ousmane Dembele (Pháp) vừa gia nhập, đều có cùng 4 bàn.

Messi có cơ hội gia tăng kỷ lục ghi bàn ở World Cup 2026, khi sẽ ra sân ở trận Argentina gặp Jordan Ảnh: Reuters

Theo HLV Scaloni, Messi cần thi đấu, trước hết là muốn duy trì nhịp độ đến trận knock-out vòng 32 đội đã được xác định đối thủ, khi Argentina gặp tân binh World Cup, Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 4.7.

Đội tuyển Argentina hiện xếp nhất bảng J với 6 điểm và có 5 bàn thắng đều do Messi ghi. Họ chắc chắn xếp nhất bảng và đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. HLV Scaloni cho biết, ông sẽ tận dụng cơ hội này để luân chuyển đội hình thi đấu và tung ra sân những cầu thủ chưa thi đấu ở 2 trận trước.

Theo nhà báo Gaston Edul, nếu không có gì thay đổi, HLV Scaloni sẽ để Messi ngồi dự bị và Otamendi làm đội trưởng. Đội hình dự kiến của Argentina gồm: thủ môn Emiliano Martinez; các hậu vệ Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; tiền vệ Simeone, Palacios, Paredes, Lo Celso; tiền đạo là Alvarez, nhưng chưa xác nhận ai sẽ đá cặp.

Trong khi đó, trận đội tuyển Algeria gặp Áo cùng bảng J (cả hai đội đều có cùng 3 điểm), sẽ xác định đội nào giành vị trí nhì bảng và suất trực tiếp còn lại vào vòng 32 đội.

Đội xếp hạng 3, với số điểm hiện nay (như Algeria, xếp sau Áo do kém hiệu số), cũng đang có cơ hội đi tiếp. Nhưng một kết quả hòa là an toàn cho cả hai đội cùng chắc suất lấy vé vào vòng knock-out.