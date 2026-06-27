HLV Scaloni tiết lộ lý do Messi cần thi đấu trận thủ tục, Argentina mang thêm 500 kg thịt bò

Messi vào sân từ ghế dự bị

Trong cuộc họp báo trước trận đấu Argentina gặp Jordan ở lượt cuối bảng J lúc 9 giờ ngày 28.6, HLV Scaloni xác định: "Messi sẽ thi đấu vài mươi phút. Cậu ấy sẽ ra sân từ ghế dự bị. Tôi sẽ giữ đội hình xuất phát đến phút cuối, nhưng Messi thì sẽ được quyết định trước về kế hoạch thi đấu".

HLV Scaloni xác nhận Messi cần thi đấu Ảnh: Reuters

Cũng theo HLV Scaloni, việc Messi thi đấu ở trận chỉ còn mang tính thủ tục này, không vì mục đích muốn nâng cao thành tích ghi bàn tại World Cup, mà là việc cần duy trì nhịp độ thi đấu.

"Với Messi, việc thi đấu là cách tốt nhất để anh ấy duy trì trạng thái của mình. Đó là kế hoạch mà chúng tôi muốn thực hiện và để sẵn sàng cho trận đấu tại vòng knock-out (ngày 4.7)", HLV Scaloni nhấn mạnh.

Messi vừa bước sang tuổi 39 vào ngày 24.6, anh hiện vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn, sau khi Mbappe (Pháp, 4 bàn) chỉ có thêm 2 kiến tạo ở trận Pháp thắng Na Uy tỷ số 4-1 ngày 27.6.

Đội tuyển Argentina hiện xếp nhất bảng J với 6 điểm và 5 bàn thắng đều do Messi ghi, họ chắc chắn xếp nhất bảng và đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. HLV Scaloni cho biết, ông sẽ tận dụng cơ hội này để luân chuyển đội hình thi đấu và tung ra sân những cầu thủ chưa thi đấu ở 2 trận trước.

Đội tuyển Argentina cũng nhận tin vui, khi trung vệ chủ chốt Romero đã chụp MRI và có kết quả tốt. Cầu thủ này không bị tổn thương dây chằng và sớm trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận ở vòng knock-out.

Suarez tiết lộ Messi đã tập luyện cật lực nhiều tháng để chuẩn bị cho World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Theo kênh ESPN Argentina, để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup sau khi thẳng tiến vào vòng knock-out và có cơ hội tiến xa, đội tuyển Argentina đã mang thêm 500 kg thịt bò để phục vụ các cầu thủ và cho toàn bộ hành trình còn lại đến trận chung kết. Đầu World Cup 2026, đội này đã chuẩn bị 900 kg thịt bò. Như vậy, tổng cộng số lượng thịt bò mà đội tuyển Argentina tiêu thụ tại World Cup lên đến 1.400 kg thịt bò.

Luis Suarez hé lộ đã trêu chọc Messi mỗi ngày

Suarez (danh thủ người Uruguay), bạn thân của Messi, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn mới đây, thừa nhận những gì Messi thể hiện ở World Cup 2026 không khiến anh ngạc nhiên.

"Cậu ấy đã chuẩn bị cho World Cup 2026 trong âm thầm và đầy quyết tâm. Messi muốn đến World Cup với phong độ và năng lực thuyết phục HLV, và đủ khả năng giúp đỡ toàn đội. Không phải vì danh tiếng hay những gì mình làm để có suất thi đấu.

Vì vậy, tôi rất vui khi thấy anh ấy hạnh phúc và tận hưởng World Cup. Anh ấy không cần phải chứng minh điều gì, nhưng anh ấy rất cạnh tranh và luôn muốn trở thành người giỏi nhất", Suarez chia sẻ.

Danh thủ này cũng tiết lộ sau khi Messi liên tiếp ghi bàn, anh đã nhắn tin với Messi và trêu chọc: "Thôi đủ rồi đấy nhé!". "Không có từ ngữ nào, không có cách nào để chúc mừng anh ấy mà có thể diễn tả hết được con người anh ấy. Bạn chỉ cần vỗ tay và tận hưởng anh ấy, với tư cách là một người hâm mộ bóng đá", Suarez bày tỏ thêm.

Cũng theo Suarez, anh cảm thấy Messi phiên bản World Cup 2026 còn xuất sắc hơn Messi ở World Cup 2022, dù danh thủ này đã thêm 4 tuổi, ở độ tuổi 39, nhưng vẫn thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình.