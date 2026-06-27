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Thể thao World Cup 2026

Lượt cuối bảng L (4 giờ ngày 28.6, trực tiếp trên VTV2, VTV6): Tam sư’ gầm vang trở lại

Giang Lao
Giang Lao

Đội tuyển Anh sẽ cần chứng minh sức mạnh của mình ở trận gặp Panama để giành vé vào vòng 32 đội và giữ ngôi đầu bảng.

Tại bảng L, ngoại trừ Panama (0 điểm) đã bị loại, cả 3 đội còn lại gồm Anh, Ghana (cùng 4 điểm) và Croatia (3 điểm) đều nắm chắc cơ hội đi tiếp, bao gồm suất nằm trong tốp 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Trong số này, đội tuyển Anh chắc chắn có động lực nhiều nhất, vì họ cần chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng, và giảm bớt sự chỉ trích không đáng có từ giới truyền thông trong nước sau trận hòa Ghana 0-0 ngày 24.6. 

Hơn nữa, với số điểm đã chắc suất đi tiếp, HLV Tuchel sẽ tính toán để giữ sức cho vài trụ cột chuẩn bị cho vòng knock-out. Nếu xếp đầu bảng L, thì ở vòng 32 đội, "Tam sư" sẽ tránh gặp Bồ Đào Nha (đội có khả năng lớn xếp nhì bảng K) sớm. Vì vậy, mục tiêu giành chiến thắng trước Panama sẽ là điều mà thầy trò HLV Tuchel hướng đến.

Lượt cuối bảng L (4 giờ ngày 28.6, trực tiếp trên VTV2, VTV6): Tam sư’ gầm vang trở lại- Ảnh 1.

Ảnh: TV360

Lượt cuối bảng L (4 giờ ngày 28.6, trực tiếp trên VTV2, VTV6): Tam sư’ gầm vang trở lại- Ảnh 2.

Harry Kane sẽ giúp đội tuyển Anh vững ngôi đầu bảng L?

ẢNH: REUTERS

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Anh từng thắng Panama 6-1 tại vòng bảng World Cup 2018. Lần gặp lại này, dù HLV Tuchel có thể thay đổi vài vị trí của đội tuyển Anh nhằm làm mới hàng công, như Rashford và Saka có thể đá chính thay Gordon và Madueke, thì "Tam sư" vẫn vượt trội so với Panama, đội vẫn chưa ghi được bàn nào sau 2 trận thua cùng tỷ số 0-1 và sớm bị loại.

Lượt cuối bảng L (4 giờ ngày 28.6, trực tiếp trên VTV2, VTV6): Tam sư’ gầm vang trở lại- Ảnh 3.

Trong khi đó, ở trận còn lại, Croatia gặp Ghana với một kết quả hòa nhã cùng giúp 2 đội chắc suất đi tiếp. Nhưng Croatia sẽ không an phận với vị trí thứ 3 trong bảng. Luka Modric và đồng đội muốn hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp để ít nhất giành ngôi nhì bảng và xứng danh là đội hạng 3 tại World Cup 2022 và á quân năm 2018.

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