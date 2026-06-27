'Nội soi' sự thành công rực rỡ của Cabo Verde: Lời cảnh báo cho Messi và Argentina

Khi World Cup 2026 khởi tranh, rất ít người tin Cabo Verde có thể vượt qua một bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Ả Rập Xê Út.

Nhưng sau 3 lượt trận, đội bóng lần đầu dự World Cup không chỉ làm được điều đó, mà còn khép lại vòng bảng với thành tích bất bại. Trận hòa 0-0 trước đội tuyển Ả Rập Xê Út ở lượt cuối đủ để Cabo Verde giành vị trí nhì bảng H và góp mặt ở vòng 32 đội.

Theo tờ The Guardian, khoảnh khắc đáng nhớ nhất không diễn ra trên sân mà đến sau tiếng còi mãn cuộc. Các cầu thủ Cabo Verde cùng HLV Bubista quây quanh một chiếc điện thoại để theo dõi những phút cuối trận đội tuyển Uruguay gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Khi biết Uruguay thất bại, cả đội vỡ òa trong sung sướng vì chính thức giành vé đi tiếp.

Đội tuyển Cabe Verde vỡ òa sung sướng sau khi nhận kết quả từ trận đấu giữa Tây Ban Nha và Uruguay ẢNH: REUTERS

Phần thưởng dành cho Cabo Verde là cuộc đối đầu với đội tuyển Argentina của Lionel Messi ở vòng 32 đội.

Không còn là bất ngờ nhất thời

Điều khiến Cabo Verde được ngưỡng mộ không nằm ở việc họ giành vé đi tiếp, mà ở cách họ làm điều đó.

Đội bóng của HLV Bubista không thắng trận nào ở vòng bảng, nhưng cũng không thua. Họ lần lượt cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Ả Rập Xê Út - những đối thủ đều được đánh giá cao hơn.

Cabo Verde viết tiếp câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026, sẽ chạm trán Argentina ở knock-out

HLV Bubista đã đưa đội tuyển Cabo Verde từ lần đầu tham dự VCK World Cup đến lần đầu vượt qua vòng bảng ẢNH: REUTERS

Trong cả 3 trận đấu, Cabo Verde đều thể hiện sự kỷ luật trong phòng ngự, giữ cự ly đội hình tốt và gần như không đánh mất sự bình tĩnh trước sức ép. Họ không còn mang hình ảnh của một đội bóng nhỏ chỉ biết phòng ngự số đông, mà sẵn sàng triển khai phản công mỗi khi có cơ hội.

Một trong những biểu tượng cho hành trình ấy là thủ môn Vozinha. Sau màn trình diễn xuất sắc trước đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay, người gác đền kỳ cựu tiếp tục chơi chắc chắn trước đội tuyển Ả Rập Xê Út để giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Câu chuyện đẹp của World Cup 2026

Mỗi kỳ World Cup đều xuất hiện một đội bóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ trung lập. Nếu Ma Rốc là hiện tượng của năm 2022, thì Cabo Verde đang viết nên câu chuyện của riêng mình tại World Cup 2026.

Điều đáng nói là thành công của Cabo Verde không đến từ một trận đấu bùng nổ hay một khoảnh khắc may mắn. Họ đi tiếp bằng sự ổn định, tinh thần tập thể và niềm tin vào lối chơi đã xây dựng từ đầu giải.

Đội tuyển Cabo Verde sẽ chạm trán nhà vô địch Argentina ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Phía trước Cabo Verde sẽ là thử thách rất lớn mang tên Lionel Messi và đội tuyển Argentina. Chênh lệch về đẳng cấp vẫn rất rõ ràng, nhưng sau những gì đã thể hiện, sẽ không còn nhiều người dám xem thường đại diện châu Phi.

Thủ môn Vozinha là nhân tố nổi bật nhất trong câu chuyện cổ tích của đội tuyển Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Mẹ của thủ thành Vozinha (áo hồng) có mặt trên sân để cổ vũ con trai ẢNH: REUTERS

Điều Argentina cần cẩn trọng nhất là sự kiên nhẫn. Cabo Verde không ngại chơi thấp, phòng ngự số đông và chờ thời điểm để phản đòn. Họ đã cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Ả Rập Xê Út bằng chính sự lì lợm ấy. Trước một đội bóng như vậy, Argentina không chỉ cần Messi tạo khác biệt, mà còn cần tốc độ luân chuyển bóng, khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung ở các tình huống chuyển trạng thái.

Ở một góc nhìn khác, hành trình của Cabo Verde cũng cho thấy World Cup 2026 đang thay đổi. Khi giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển, nhiều người lo ngại chất lượng chuyên môn sẽ bị kéo xuống. Nhưng chính những đội bóng như Cabo Verde lại chứng minh điều ngược lại: thêm suất dự World Cup cũng đồng nghĩa với việc những nền bóng đá nhỏ có cơ hội bước ra ánh sáng.

Cabo Verde không đến World Cup để làm nền cho các ông lớn. Họ không có dàn sao đắt giá, không có lịch sử đồ sộ ở sân chơi này, nhưng lại có thứ rất quan trọng trong bóng đá hiện đại: tổ chức, kỷ luật và niềm tin tập thể. Một đội bóng có thể thua thiệt về tên tuổi, nhưng nếu biết mình là ai và chơi đúng với năng lực của mình, họ vẫn có thể tạo ra khác biệt.

Có thể Cabo Verde sẽ dừng bước ở vòng 32 đội. Nhưng chỉ riêng việc bất bại ở vòng bảng trong lần đầu dự World Cup và giành quyền đối đầu nhà đương kim vô địch thế giới cũng đã đủ để họ trở thành một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của World Cup 2026.