Cabo Verde - Argentina cặp đấu lệch nhất vòng knock-out: Khoảng cách lớn cỡ nào, bao giờ ‘so găng’?

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, đội tuyển Argentina sở hữu tổng giá trị đội hình khoảng 807,5 triệu euro (24.000 tỉ đồng), trong khi con số tương ứng của Cabo Verde là 54,5 triệu euro (hơn 1.600 tỉ đồng). Chênh lệch giữa hai đội lên tới 753 triệu euro, đồng nghĩa đội hình Argentina được định giá cao gấp gần 15 lần đối thủ.

Argentina cũng là một trong 10 đội tuyển quốc gia có giá trị đội hình cao nhất thế giới hiện nay. Nòng cốt của đội bóng Nam Mỹ gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Premier League, La Liga, Serie A hay Ligue 1.

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Trong khi đó, Cabo Verde bước vào World Cup 2026 với giá trị đội hình đứng thứ 40 trong tổng số 48 đội tham dự. Đội bóng châu Phi không sở hữu cầu thủ nào có giá trị chuyển nhượng vượt mốc 10 triệu euro.

Xét về thành tích vòng bảng, Argentina giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng J. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni thắng Algeria 3-0, thắng Áo 2-0 và còn một trận gặp Jordan. Sau hai lượt đầu tiên, Argentina ghi 5 bàn, không để thủng lưới lần nào.

Cabo Verde vượt qua bảng H với vị trí nhì bảng. Đại diện châu Phi hòa Tây Ban Nha 0-0, hòa Uruguay 2-2 và hòa Saudi Arabia 0-0. Sau ba trận vòng bảng, Cabo Verde ghi 2 bàn và để thủng lưới 2 bàn.

Về thứ hạng FIFA, Argentina hiện đứng thứ 2 thế giới, trong khi Cabo Verde đang đứng 64. Khoảng cách về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cũng phản ánh sự khác biệt đáng kể về đẳng cấp và chiều sâu lực lượng giữa hai đội.

Nếu xét riêng thành tích tại World Cup, Argentina là một trong những đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử giải đấu với ba chức vô địch vào các năm 1978, 1986 và 2022. Đây cũng là đội đương kim vô địch thế giới bước vào kỳ World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Cabo Verde lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup và ngay lập tức tạo dấu ấn khi vượt qua vòng bảng. Thành tích này giúp đội bóng châu Phi trở thành một trong những tân binh gây chú ý nhất giải đấu năm nay. Trận Cabo Verde - Argentina sẽ diễn ra ngày 3.7.