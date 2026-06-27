Đội tuyển Brazil của Ancelotti đã ‘lộ bài’ trước Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu nói gì?

Nhật Bản muốn gặp một đội Brazil "nghiêm túc" nhất

Trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản sau trận hòa đội Thụy Điển tỷ số 1-1 ngày 26.7, HLV Hajime Moriyasu khẳng định: "Cá nhân tôi rất mong chờ được thi đấu với một đội tuyển Brazil như vậy - một Brazil thực sự nghiêm túc".

Nhấn mạnh điều này, nhà cầm quân của đội tuyển Nhật Bản bác bỏ những ý kiến cho rằng, việc đội bóng của mình đã từng thắng Brazil (tỷ số 3-2) trong trận giao hữu ở Tokyo hồi tháng 10.2025 chỉ là trận giao hữu, và không phải là thước đo cho năng lực thật sự của các "Samurai Blue".

HLV Hajime Moriyasu khẳng định, đội tuyển Nhật Bản muốn gặp một Brazil 'nghiêm túc' nhất Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ một trận đấu với Brazil sẽ lại là một trải nghiệm cực kỳ tốt cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Đối thủ rất mạnh, tất nhiên rồi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng có cơ hội chiến thắng. Vì vậy, tôi muốn tìm kiếm cơ hội đó và chuẩn bị thật tốt với tư cách là một đội để chúng tôi có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo", HLV Moriyasu chia sẻ.

Ông cũng thừa nhận, chắc chắn cuộc tái đấu với Brazil của HLV Ancelotti, người đã tìm ra đội hình tốt nhất và chiến thuật tối ưu cho đội tuyển vàng xanh tại World Cup năm nay, sẽ cực kỳ khó khăn và đối thủ sẽ "có động lực hơn" để giành chiến thắng lần này.

"Đối với một người nước ngoài, việc dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới như Brazil không phải là điều bình thường. Việc ông ấy tiếp tục mang lại kết quả cho thấy ông ấy là một HLV có khả năng tuyệt vời", HLV Moriyasu chia sẻ thêm về HLV Ancelotti.

Trong khi đó, một nhà báo người Brazil đã hỏi thẳng HLV Moriyasu, liệu ông có coi đội tuyển Nhật Bản là đội dưới cơ hơn hay không, khi đối đầu với Brazil của Ancelotti. Ông Moriyasu đã không nhượng bộ.

HLV Moriyasu đánh giá cao HLV Ancelotti, nhưng không e ngại khi đối đầu Ảnh: Reuters

"Trong quá khứ, theo quan điểm của Brazil, Nhật Bản có thể là một đối thủ mà họ có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng xét đến trận giao hữu năm ngoái, tôi nghĩ việc giờ đây họ nhận ra chúng tôi không phải là đối thủ có thể đánh bại dễ dàng, đã là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của bóng đá Nhật Bản.

Brazil thực sự có sức mạnh hàng đầu thế giới nên chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng trong một cuộc thi, bạn không bao giờ biết được điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi cũng có cơ hội chiến thắng nên tôi muốn chúng tôi chuẩn bị kỹ càng và thách thức Brazil", HLV Moriyasu khẳng định mạnh mẽ.

Brazil của Ancelotti đã "lộ bài"?

Theo phân tích của các chuyên gia bóng đá, HLV Ancelotti dường như đã thay đổi quan điểm về chiến thuật thi đấu của Brazil, khi ông chuyển từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, sang sơ đồ chắc chắn hơn 4-4-2 với hàng tiền vệ theo mô hình viên kim cương. Trong đó, nhà cầm quân này đã chuyển cách thi đấu của Vinicius trở nên trực diện và bó vào trong hàng tấn công hơn là rộng ở biên và tự do kiến tạo cơ hội hoặc tự ghi bàn.

Sự trở lại của Neymar tạo nhiều phấn khích, nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro cho Brazil trong trận quyết đấu với Nhật Bản Ảnh: Reuters

"Trong đội hình này, về mặt phòng ngự, Brazil chuyển sang sơ đồ 4-4-2, với Rayan trở thành tiền vệ cánh phải và Paqueta chuyển sang cánh trái để phòng ngự. Brazil để Vinicius và Cunha dâng cao hơn trên sân, sẵn sàng tấn công trong những pha phản công", theo đánh giá của cựu cầu thủ Roger Bonet "Ruxi", người có bằng HLV UEFA PRO.

Cũng theo Roger Bonet "Ruxi" phân tích: "Với cách chơi này đã trở nên hiệu quả (trận thắng Scotland tỷ số 3-0 ngày 25.6), với Vinicius ghi 2 bàn và Cunha ghi bàn còn lại, HLV Ancelotti chắc chắn sẽ áp dụng xuyên suốt World Cup.

Một hiệu quả nữa, đó là Brazil trở nên cân bằng hơn, khi Paqueta lùi sâu hơn bên cạnh Casemiro để giúp tổ chức lối chơi, trong khi Bruno Guimaraes có vai trò lớn hơn trong việc di chuyển phía sau hàng phòng ngự, tận dụng những pha lùi sâu của Cunha để kéo các trung vệ đối phương ra khỏi vị trí. Vì vậy, đội Nhật Bản muốn đánh bại Brazil, họ sẽ phải nghiên cứu rất kỹ cách thức của đối phương để tìm ra giải pháp tốt nhất cho mình".

Trong khi đó, báo chí Brazil lại lo ngại, vì chưa rõ HLV Ancelotti sẽ tính đến Neymar ra sao, khi danh thủ này vừa trở lại thi đấu và liệu khả năng sẽ thi đấu chính trận gặp Nhật Bản, và có phá vỡ những gì Brazil vừa tìm ra để bước vào hành trình tìm kiếm ngôi vô địch hay không.