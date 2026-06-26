HLV Troussier: 'Nếu Nhật Bản đánh bại Brazil, đó sẽ không phải là một phép màu'

Đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp Brazil trên sân Houston vào ngày 29.6. Chia sẻ với AFP, HLV Philippe Troussier cho rằng sự chênh lệch giữa hai đội hiện nay không còn quá lớn như những gì người hâm mộ thường nghĩ.

"Trong một trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhật Bản đang có sự tự tin rất lớn. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu và đã tiến bộ vượt bậc về mặt chiến thuật trong những năm gần đây", AFP dẫn lời HLV Philippe Troussier.

HLV Troussier đánh giá đội tuyển Nhật Bản hiện rất mạnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiến lược gia 71 tuổi thừa nhận Brazil vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, ông tin rằng đội bóng Nam Mỹ không phải không có điểm yếu.

Ông Troussier nhận định: "Brazil có những cầu thủ xuất sắc và trên lý thuyết họ được đánh giá cao hơn. Nhưng họ vẫn tồn tại những điểm yếu mà Nhật Bản có thể khai thác để giành chiến thắng. Nếu Nhật Bản đánh bại Brazil, đó sẽ không phải là một phép màu".

Nhật Bản không còn là đội tuyển non trẻ

Những đánh giá lạc quan của HLV không phải ngẫu nhiên. Chính ông là người từng góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá Nhật Bản ở giai đoạn bước ngoặt đầu thế kỷ XXI. Nhà cầm quân người Pháp được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản với nhiệm vụ chuẩn bị cho World Cup 2002, giải đấu mà quốc gia này đồng đăng cai cùng Hàn Quốc. Khi ấy, J-League mới chỉ được thành lập chưa đầy 10 năm, còn phần lớn tuyển thủ quốc gia vẫn thi đấu trong nước.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier, Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup và lọt vào vòng 16 đội. Thành tích đó được xem là cột mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của bóng đá nước này.

"Tôi luôn tin rằng các cầu thủ Nhật Bản có tiềm năng rất lớn. Khi quan sát những cầu thủ trẻ ở châu Âu hay châu Phi, tôi nhận thấy các cầu thủ Nhật Bản không hề kém cạnh về tài năng. Họ rất kỷ luật, có tư duy chiến thuật tốt, chỉ thiếu kinh nghiệm ở môi trường đỉnh cao. Sau hơn 20 năm, họ đã tích lũy được điều đó", HLV Philippe Troussier chia sẻ.

HLV Troussier cho rằng đội tuyển Nhật Bản đang sở hữu lực lượng đồng đều, giàu kinh nghiệm và không hề kém cạnh Brazil

Tại World Cup 2026, Nhật Bản không có hành trình không quá dễ dàng. “Samurai xanh” có 5 điểm sau 3 trận, xếp thứ 2 bảng F. Ở lượt đấu cuối, đội tuyển Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước Thụy Điển và hòa 1-1. Dù vậy, chính trận đấu đó lại khiến HLV Philippe Troussier cảm thấy lạc quan hơn về cơ hội của đội bóng cũ.

"Khi xem trận gặp Thụy Điển, tôi rất ấn tượng với cách Nhật Bản chịu đựng áp lực và tổ chức phòng ngự. Điều đó cho thấy họ đã tiến bộ rất nhiều trong văn hóa phòng ngự và khả năng thi đấu ở những trận cầu căng thẳng", ông nói.

Theo HLV Philippe Troussier, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Nhật Bản hiện tại và thế hệ cách đây hơn 20 năm. Nếu trước đây đội bóng châu Á thường bị đánh giá cao ở tính tổ chức nhưng thiếu bản lĩnh trong những thời khắc khó khăn, thì nay họ đã biết cách thích nghi với áp lực và duy trì sự ổn định trước các đối thủ mạnh.

Niềm tin càng được củng cố khi Nhật Bản từng đánh bại Brazil trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái, chiến thắng đầu tiên của họ trước Selecao trong lịch sử.

“Nếu thắng Brazil ở vòng 32 đội thì đó sẽ là phần thưởng xứng đáng của cả một quá trình phát triển lâu dài mà bóng đá Nhật Bản kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua", HLV Philippe Troussier khẳng định.