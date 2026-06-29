Nóng: HLV Park Hang-seo nói lời gan ruột, cúi đầu xin lỗi khán giả Hàn Quốc

Lời xin lỗi của trưởng đoàn Park Hang-seo

Đội tuyển Hàn Quốc dừng cuộc chơi ở vòng bảng World Cup 2026, khi không thể nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng của trưởng đoàn Park Hang-seo khởi đầu ấn tượng bằng màn ngược dòng trước CH Séc, nhưng sau đó, Hàn Quốc sa sút dần.

Son Heung-min cùng đồng đội để thua 0-1 trước Mexico bởi sai sót cá nhân, rồi tiếp tục thua Nam Phi ở lượt cuối dẫn đến rơi xuống thứ ba. Trên bảng xếp hạng các đội hạng ba, Hàn Quốc chỉ đứng thứ 10/12, xếp trên Scotland và Uruguay.

Hàn Quốc bị loại ẢNH: REUTERS

Sau 8 năm, đội bóng xứ kim chi lại bị loại ở vòng bảng World Cup, nhưng lần này cay đắng hơn nhiều. Hàn Quốc nằm ở bảng đấu dễ thở với Mexico, CH Séc và Nam Phi. Son Heung-min cùng đồng đội chỉ cần 1 điểm trong 2 trận cuối vòng bảng là chắc chắn lọt vào vòng sau, nhưng Hàn Quốc lại thua đủ cả hai trận.

Lối chơi thận trọng quá mức, mang tâm lý cầu hòa của Hàn Quốc là nguyên nhân khiến toàn đội bị chỉ trích nặng nề. Trong vai trò trưởng đoàn, đồng thời đang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, ông Park đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

"Với tư cách là trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup, tôi xin thay mặt Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì đã không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng. Dù các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho giải đấu, nhưng chúng ta đã không đạt được kết quả xứng đáng với sự ủng hộ của khán giả.

Tôi tin rằng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cần phải tiến về phía trước với sự tự nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc để bóng đá Hàn Quốc có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, qua đó bắt đầu lại từ đầu. Tôi cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ trong suốt giải đấu và một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã rất nỗ lực", ông Park chia sẻ.

HLV Park Hang-seo xin lỗi công chúng Hàn Quốc ẢNH: REUTERS

Tại buổi họp báo có đông đảo phóng viên Hàn Quốc, ông Park đã cúi người xin lỗi người hâm mộ.

Trước đó, HLV Hong Myung-bo đã từ chức, không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc sau World Cup 2026. Bóng đá Hàn Quốc đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, khi liên tục bị loại sớm ở World Cup và thất bại tại Asian Cup.