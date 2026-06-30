Các đội bóng thắng đậm vòng bảng World Cup 2026 đều... bị loại: Bồ Đào Nha run rẩy!

Bồ Đào Nha cần lưu ý thống kê 'lạ' ở World Cup

Loạt trận vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30.6 đã hạ màn, kéo theo lời chia tay của những đội bóng rất mạnh như Nhật Bản, Hà Lan và Đức.

Nhật Bản bị loại bởi bàn thua nghiệt ngã phút 90+6, qua đó thất bại ngược với tỷ số 1-2 trước Brazil. Hà Lan bị Ma Rốc gỡ hòa phút 90+1, sau đó cũng thua 2-3 trên loạt luân lưu với đại diện châu Phi. Cuối cùng, Đức bị Paraguay loại trên chấm luân lưu với tỷ số 3-4, qua đó có lần đầu trong lịch sử thua luân lưu ở sân chơi World Cup.

Điểm chung của Đức, Nhật Bản và Hà Lan, là đều có những chiến thắng đậm với cách biệt bốn bàn trở lên ở vòng bảng.

Đức bị loại dù đang sở hữu trận thắng đậm nhất từ đầu giải ẢNH: REUTERS

Đức mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 7-1 trước Curacao. Đây vẫn là chiến thắng có cách biệt lớn nhất tại sân chơi năm nay. Nhật Bản thắng 4-0 trước Tunisia, trong khi Hà Lan đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 5-1. Các đội bóng kể trên đều sớm thể hiện tinh hoa ở vòng bảng, mang tới những trận đấu đậm tính trình diễn.

Tuy nhiên, sau trận hòa Ma Rốc (1-1) ở ngày ra quân, HLV Carlo Ancelotti từng nhấn mạnh: "Không ai vô địch World Cup chỉ sau một trận".

World Cup là giải đấu dài ngày, buộc các đội phải phân phối sức lực, phong độ hợp lý. Trừ khi ở trình độ vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng bảng đấu, hoặc đối thủ quá yếu, còn lại, việc các đội khởi đầu quá tưng bừng lại là tín hiệu... xấu.

Nhật Bản đã bị loại sau chiến dịch vòng bảng thành công, trong đó có 30 phút suốt sa sút thể lực hoàn toàn trước lực pressing nghẹt thở của Brazil.

Hà Lan sau khi phô diễn năng lực với 10 bàn ở vòng bảng, đã bế tắc trước cấu trúc đội hình khoa học, lớp lang của Ma Rốc. Hà Lan còn đuối sức trong hiệp phụ đến mức, chỉ có thể cầm bóng... 19% và cầu hòa chờ đến loạt đá luân lưu.

Song, thảm họa nhất phải kể đến Đức. Học trò HLV Julien Nagelsmann cố thắng thật đậm Curacao, rồi "xìu" dần qua từng trận khi tinh hoa đã phát tiết hết, đồng thời lối chơi bị bắt bài.

Lịch sử đã chứng minh, các đội tuyển lên ngôi vô địch World Cup thường có khởi đầu bình thường. Có thể thắng, nhưng không bung hết bài vở, vẫn có toan tính cho từng trận để dưỡng quân, giữ sức.

Ronaldo cùng Bồ Đào Nha khó tiến xa ẢNH: REUTERS

Thậm chí, Argentina khởi đầu World Cup 2022 bằng thất bại trước Ả Rập Xê Út. Pháp bắt đầu chiến dịch chinh phạt World Cup 2018 bằng trận thắng chật vật trước Úc. Tây Ban Nha cũng mở màn World Cup 2019 bằng trận thua Thụy Sĩ.

Việc đi từng bước chậm và chắc mới là chỉ dấu của nhà vô địch. Còn "trút giận" trong một trận đấu, có lẽ không giải quyết được gì, vì tại bất cứ giải nào, thắng 1-0 hay 7-1 thì cũng là 3 điểm.

Lời cảnh báo cho Bồ Đào Nha

Tại World Cup 2010, Bồ Đào Nha từng thắng đậm 7-0 trước CHDCND Triều Tiên, rồi ở liền 2 trận sau đó, Crisitano Ronaldo cùng đồng đội không thể ghi bàn và bị loại.

Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha cũng thắng 7-0 trước Costa Rica trong trận ra quân. 3 trận sau đó, Tây Ban Nha chỉ ghi 2 bàn, bị loại ở vòng knock-out đầu tiên.

Đến lúc này, chưa thể nói Bồ Đào Nha đã "phát tiết". Với dàn sao danh tiếng như Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha... đội bóng của HLV Roberto Martinez thậm chí còn chưa đá đúng với tiềm năng sẵn có.

Bồ Đào Nha cần mài giũa bản lĩnh ẢNH: REUTERS

Sự thất thường chính là điểm yếu của Bồ Đào Nha. Ronaldo cùng đồng đội có thể thắng rất đậm 5-0 trước Uzbekistan với thế trận tấn công vượt trội (thậm chí cầu thủ Bồ Đào Nha còn có những pha xử lý kỹ thuật để trêu ngươi đối thủ), nhưng sau đó chịu trận trước Colombia, chỉ may mắn thoát thua bởi đối thủ sút kém.

Cũng như Đức hay Hà Lan, Bồ Đào Nha không có sự vững vàng của nhà vô địch. Một đội bóng đá hay trận này, rồi lập tức... dở trận sau, dường như khó cạnh tranh đường dài, khi chênh lệch giữa các đội ngày càng bị thu hẹp.

Thứ Bồ Đào Nha cần không phải là cơn mưa bàn thắng, mà là sự lì lợm, chặt chẽ, ổn định, có thể đá các trận với chất lượng gần tương đương nhau, thay vì lên xuống thất thường như biểu đồ hình sin.

Cuộc đối đầu Croatia ở vòng 32 đội là phép thử cho bản lĩnh Bồ Đào Nha. 2 kỳ World Cup gần nhất, Croatia đều vào bán kết. Một đội bóng già dơ như thế đòi hỏi thầy trò HLV Martinez phải thực dụng. Mọi quyết định ngẫu hứng hay phiêu lưu đều dẫn đến cái giá đắt.