Nhật Bản đã rất nỗ lực, nhưng Brazil bản lĩnh hơn nhiều!

Nhật Bản hay, song Brazil ở đẳng cấp khác

Nhật Bản phải chờ đợi thêm 4 năm nữa để nuôi hy vọng thắng trận đầu tiên tại vòng knock-out World Cup trong lịch sử. Bởi ở trận đấu với Brazil vừa khép lại trên sân NRG, học trò HLV Hajime Moriyasu dù chơi vô cùng kiên cường, nhưng vẫn dừng bước bởi trận thua ngược với tỷ số 1-2.

Câu chuyện Nhật Bản đối đầu Brazil đã đi từ truyện tranh ra ngoài đời thực Cách đây 20 năm, "Samurai xanh" phơi áo với thất bại 1-4 trước Brazil ở vòng bảng. Kịch bản người Nhật kiên cường chống đỡ nhờ "sức mạnh tình bạn" khi ấy chỉ có trong tưởng tượng, khi khoảng cách giữa hai nền bóng đá quá lớn.

Brazil đi tiếp vào vòng 16 đội ẢNH: REUTERS

Sau hai thập kỷ, Nhật Bản dù vẫn thua, song cách biệt đẳng cấp đã được rút ngắn xuống rất nhỏ. Nhật Bản mở tỷ số nhờ pha đoạt bóng rồi tổ chức phản công ấn tượng, khi Kaishu Sano dắt bóng qua gần 30 m rồi sút xa chéo góc hạ gục Alisson Becker. Trên sân NRG, đội bóng của Moriyasu giăng ra tuyến phòng ngự khoa học, chặt chẽ mang tên 5-4-1, với 10 cầu thủ phòng ngự tạo thành "chiếc lồng" giam hãm, khiến các ngôi sao tấn công như Bruno Guimaraes, Vinicius Junior hay Matheus Cunha bị kẹp chặt.

Sự kiên cường của Nhật Bản là minh chứng cho quá trình vươn lên của nền bóng đá xứ mặt trời mọc. Nhật Bản đã học và học rất nhiều: chiêu mộ ngoại binh (chủ yếu đến từ Brazil) để nâng cấp giải vô địch quốc gia, xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu, giao hữu với những đội mạnh nhằm tích lũy kinh nghiệm, cùng kế hoạch xây dựng chân đế bóng đá vững chãi rải từ học đường đến đội trẻ... để trở thành cường quốc bóng đá. Nhật Bản đã khác xưa, không còn những bước chân non nớt như thuở "khai sơn phá thạch". Junya Ito cùng đồng đội chắc chắn hơn, lì lợm hơn, trở thành tập thể khó bị đánh bại, ngay cả với những thế lực cỡ Brazil.

Thế nhưng, cách biệt đẳng cấp dù nhỏ đến mấy, vẫn có thể tạo ra khác biệt. Nhật Bản vươn mình, Brazil cũng chẳng chịu đứng yên. Thất bại bẽ bàng ở World Cup 2010 và 2014 dạy cho xứ samba rằng thứ bóng đá ngẫu hứng thuần túy đã "chết" trong dòng chảy hiện đại.

Brazil phải thay đổi, trở nên xù xì và thực dụng hơn, phối hợp nhanh gọn hơn. Những nghệ sĩ mất dần chỗ đứng, để nhường chỗ cho đấu sĩ thực dụ. Là những Casemiro, Bruno Guimares hay Lucas Paqueta, hơn là đẹp đẽ nhưng mong manh mà Neymar từng là đại diện tiêu biểu.

Brazil thắng nhờ thực dụng hơn ẢNH: REUTERS

Cũng bởi muốn "lột xác" triết lý, Brazil mang về Carlo Ancelotti. Lần đầu tiên trong lịch sử, Brazil có HLV ngoại, cho thấy thay đổi rõ ràng về tư duy. Ancelotti có lối huấn luyện mềm dẻo, khả năng thích ứng linh hoạt. Và trên hết, Ancelotti thực dụng đến sắt đá. Sự thực dụng ấy hòa hợp với thứ ADN mới của bóng đá Brazil.

Khoảnh khắc quyết định

Brazil ép sân Nhật Bản, số pha dứt điểm và chuyền bóng áp đảo, nhưng học trò Ancelotti ghi bàn nhờ những tình huống thực dụng và nhanh gọn: Gabriel Malhagaes băng lên tạt bóng cho Casemiro đánh đầu ghi bàn gỡ hòa, rồi Bruno Guimaraes chọc khe cho Gabriel Martinelli đặt lòng ấn định chiến thắng.

Khoảnh khắc Ao Tanaka mất bóng rìa vòng cấm chính là phút mơ mộng của Nhật Bản. Thay vì phá mạnh lên trên, Tanaka muốn kiểm soát quả bóng để triển khai phản đòn. Nhật Bản đã vững vàng cả trận, nhưng một lựa chọn sai là quá nhiều để đội bóng sửa sai.

Đó chính là Brazil của Ancelotti: không hoa mỹ, nhưng trực diện và hiệu quả. 4 cầu thủ tham gia vào 2 bàn thắng của Brazil đều đến từ Ngoại hạng Anh. Casemiro khoác áo M.U, Malhagaes và Martinelli chơi cho Arsenal, còn Guimaraes thuộc biên chế Newcastle. Cả 4 đều thấm nhuần "chất Anh", với sức chiến đấu mãnh liệt, tâm lý lì đòn, cùng sự tiết chế, hiệu quả ở tình huống cuối.

Nỗi đau của Nhật Bản ẢNH: REUTERS

Brazil không mong manh như thế hệ trước, mà đi bước nào, chắc chắn bước ấy. Trên sân NRG rạng sáng 30.6, Brazil không chỉ thắng Nhật Bản, mà còn thắng sự trì trệ và bảo thủ của chính mình năm nào để bước sang một chu kỳ mới.

Brazil sẽ viết tiếp hành trình tại World Cup 2026, còn Nhật Bản dẫu thua, vẫn xứng đáng nhận lại sự tôn trọng. "Brazil không thể xem thường chúng tôi được nữa", Daichi Kamada từng tuyên bố. Anh đã đúng. Sau đêm nay, cả thế giới sẽ nhìn Nhật Bản bằng đôi mắt khác.

"Samurai xanh" đã chơi hết mình, nhưng để tiến xa, họ cần "tàn nhẫn" hơn. Brazil mất gần hai thập kỷ để học được điều đó sau quá nhiều tổn thương. Nhật Bản có thể đi con đường tương tự, nếu thực sự kiên định.