World Cup 2026, Brazil - Nhật Bản: Chiến thắng gây sốc cho 'Samurai xanh'?

Lần đầu cho Nhật Bản?

Nhật Bản là đại diện châu Á duy nhất bước tới World Cup 2026 với mục tiêu vô địch. HLV Hajime Moriyasu khẳng định, đó là mục tiêu trong tầm tay "nếu Nhật Bản thực sự đồng lòng". Đất nước mặt trời mọc đã thể hiện tinh thần ấy ở vòng bảng, khi hòa Hà Lan nhờ thế trận ăn miếng trả miếng tại trận ra quân, sau đó thắng đậm Tunisia, rồi lại hòa Thụy Điển ở lượt hạ màn để khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Dù vắng Kaoru Mitoma, Wataru Endo, Takumi Minamino hay Takefusa Kubo, Nhật Bản vẫn chơi nhuần nhuyễn và khoa học, với kỷ luật chiến thuật chặt chẽ đặc trưng, cùng các pha dàn xếp tấn công bài bản, được hình thành trên tư duy chơi bóng vượt trội mặt bằng châu Á của Nhật Bản. Đó là thành quả của quá trình vươn lên kéo dài hơn hai thập kỷ, nơi Nhật Bản đã xuất khẩu cầu thủ, học hỏi từ những nền bóng đá mạnh để chắt lọc tinh túy cho riêng mình.

Nhật Bản làm nên chuyện? ẢNH: REUTERS

Nền bóng đá mà Nhật Bản "thần tượng" hơn cả, từ trong những bộ truyện tranh bóng đá đến khi bước ra đời thực, chính là Brazil. Đối thủ của Ayase Ueda cùng đồng đội ở cuộc thư hùng lúc 0 giờ ngày 30.6 từng là kim chỉ nam để Nhật Bản học theo. Lối chơi kỹ thuật, hoa mỹ giúp các ngoại binh Brazil được trải thảm đỏ đến Nhật Bản thi đấu. Đội bóng xứ samba cũng là "đối thủ tưởng tượng" mà bóng đá Nhật Bản luôn nghĩ đến để nỗ lực vượt qua trên hành trình tiến bộ.

Hôm nay, Nhật Bản đã toại nguyện. Đội bóng của HLV Moriyasu chưa từng thắng ở vòng knock-out World Cup, để rồi, lịch sử mang đến cho Nhật Bản cửa ải cực đại nếu muốn phá vỡ dòng chảy lịch sử. Ở vòng bảng, Brazil dẫn đầu bảng C với 7 điểm, bằng Ma Rốc nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Học trò HLV Carlo Ancelotti hòa Ma Rốc (1-1) ở trận ra quân, rồi thắng đậm Haiti (3-0) và Scotland (3-0) để khẳng định sức mạnh tuyệt đối.

"Về mặt tinh thần, Brazil không còn dám xem thường chúng tôi nữa", tiền vệ Daichi Kamada đánh giá. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải thực sự tận hưởng trận đấu. Bóng đá Nhật Bản đang phát triển. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng minh điều đó trên sân". Kamada đang có World Cup 2026 đáng nhớ với 2 bàn thắng, sánh ngang Ayase Ueda trong danh sách các chân sút tốt nhất của Nhật Bản ở giải năm nay.

Brazil ghi 7 bàn ở vòng bảng, chỉ 1 lần lọt lưới ẢNH: REUTERS

Nhật Bản có 5 năm bất bại trước các đội tuyển châu Âu ở các giải chính thức lẫn giao hữu, khi thắng Đức, Tây Ban Nha, Scotland, Anh...

Dù hai đội từng gặp nhau 14 lần, trong đó Brazil thắng tới 11 trận, hòa 2 và chỉ thua 1, nhưng thất bại duy nhất của Selecao lại đến ở lần đối đầu gần nhất, khi Nhật Bản ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Chính vì vậy, Brazil không thể chủ quan.

3 bàn thắng của Ayase Ueda, Takumi Minamino và Keito Nakamura không chỉ giúp Nhật Bản lấy trọn chiến thắng, mà còn mang đến lực đẩy niềm tin cho "Samurai xanh". Rằng Nhật Bản đã trưởng thành và đủ sức ngáng đường những đội bóng ở đỉnh cao thế giới, như Brazil.

Khả năng đá hiệp phụ

"Cách đây một thập kỷ, Nhật Bản là đối thủ mà Brazil có thể dễ dàng đánh bại," HLV Hajime Moriyasu chia sẻ ngày 26.6. "Song, hiện tại đã rất khác, mà trận đấu năm ngoái là minh chứng. Điều đó cho thấy sự phát triển và trưởng thành của bóng đá Nhật Bản".

Nhật Bản (áo xanh) chưa từng thắng ở vòng knock-out World Cup ẢNH: REUTERS

Theo chiến lược gia Nhật Bản, ông mong chờ trận đấu với Brazil ở vòng 32 đội. Moriyasu tuyên bố "Nhật Bản có thể vô địch World Cup nếu đồng lòng". Mục tiêu đó không thay đổi, dù Nhật Bản gặp đối thủ nặng ký ngay ở vòng knock-out đầu tiên.

"Nhật Bản có sự tôn trọng lớn dành cho Brazil, nhưng chúng tôi có khả năng thắng được họ", HLV Moriyasu nhấn mạnh.

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta với 25.000 lần chạy, Brazil có 57,7% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi khả năng Nhật Bản tạo nên bất ngờ chỉ là 18%. Xác suất hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24,3%, cho thấy Opta vẫn đánh giá đây là trận đấu có thể diễn ra rất chặt chẽ.

Nhật Bản có thể kéo Brazil vào hiệp phụ, còn sau đó ra sao, còn phụ thuộc bản lĩnh của thầy trò Moriyasu.