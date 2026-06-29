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Thể thao World Cup 2026

Cập nhật danh sách vua phá lưới: Messi gặp 'đối cứng', lợi hại không kém Mbappe

Hồng Nam
Hồng Nam
Cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày, khi bên cạnh Lionel Messi vốn dĩ quá xuất sắc, những chân sút khác như Kylian Mbappe hay Erling Haaland cũng ghi bàn đều đặn.

Messi dẫn đầu

Với 4 bàn ghi được sau 3 trận ở World Cup 2026, Kylian Mbappe hay Erling Haaland có thể dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng bảng ở mọi kỳ trong khoảng 50 năm qua. Tuy nhiên, World Cup 2026 là ngoại lệ, khi Lionel Messi đang phá vỡ mọi giới hạn bằng phong độ rực lửa.

Thiên tài người Argentina lập hat-trick trong trận ra quân vào lưới Algeria, lập cú đúp vào lưới Áo ở lượt hai. Đến trận gặp Jordan, Messi chỉ vào sân ở nửa sau hiệp 2, nhưng vẫn ghi một bàn từ chấm đá phạt.

Cập nhật danh sách vua phá lưới: Messi gặp 'đối cứng', lợi hại không kém Mbappe- Ảnh 1.

Messi bùng nổ

ẢNH: REUTERS

Messi không chỉ nối dài chuỗi 7 trận liên tục ghi bàn tại World Cup (bắt đầu từ trận gặp Úc ở vòng 16 đội World Cup 2022), mà với 6 bàn ghi được ở vòng bảng, một mình anh có số lần ăn mừng bàn thắng nhiều hơn cả đội Tây Ban Nha, đương kim vô địch EURO. 

Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, trong khi World Cup có thể là cuối cùng, Messi vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Siêu sao 39 tuổi là đầu não tổ chức lối chơi, đảm đương cả khâu tạo đột biến lẫn ghi bàn. Messi chạy ít, chạm bóng và rê dắt không nhiều, nhưng mỗi lần bóng trong chân Messi, sóng gió lại nổi lên trước cầu môn đối thủ của Argentina. Sự toàn diện của Messi không chỉ nằm trong số lượng bàn thắng, mà anh còn được chấm điểm cao nhất với màn trình diễn tổng thể ở vòng bảng. 

Với việc Argentina lọt vào nhánh đấu thuận lợi (đến tứ kết mới có thể gặp đội mạnh đầu tiên), Messi có thể nâng cao thành tích ghi bàn. Nhất là khi, Argentina sẵn sàng chạy liên tục để thu hồi và bơm bóng cho thủ quân mang áo số 10. Nếu chơi đúng sức, Messi có thể nâng cấp con số 6 bàn ở giải năm nay, đồng thời phá sâu kỷ lục của Miroslav Klose trong danh sách chân sút vĩ đại nhất World Cup.

Hiện Messi đã có 16 bàn ở World Cup, hơn Klose 2 bàn. Ở giải năm nay, anh cũng đang hơn người xếp sau (Haaland và Mbappe) 2 bàn. 

Đối thủ nặng ký 

Messi, Mbappe, Haaland, hay thậm chí Cristiano Ronaldo đều được gọi tên trong cuộc đua bàn thắng ở World Cup 2026. Tuy nhiên, còn một cái tên thầm lặng đang bứt lên, đó là Harry Kane. 

Cập nhật danh sách vua phá lưới: Messi gặp 'đối cứng', lợi hại không kém Mbappe- Ảnh 2.

Harry Kane đủ sức bứt lên đua sòng phẳng với Messi, Mbappe

ẢNH: REUTERS

Kane mở màn World Cup bằng cú đúp, giúp Anh thắng 4-2 trước đương kim hạng ba Croatia. Sau đó đến trận gặp Ghana, Kane vô duyên khi bỏ lỡ cơ hội, cùng Anh chia điểm không bàn thắng. 

Tuy nhiên, đẳng cấp của chân sút đã đá 3 kỳ World Cup giúp Kane trở lại đúng lúc khi "thông nòng" trước Panama, để nâng tổng bàn lên con số 3. Anh hiện đứng hạng tư trong cuộc đua bàn thắng, sau Messi, Mbappe và Haaland, bằng Ousmane Dembele. 

Kane từng đoạt "Chiếc giày vàng" World Cup 2018 với 6 bàn (dù gây tranh cãi đôi chút khi 5 bàn trong số này ghi vào lưới đội yếu như Panama, Tunisia). Đến World Cup 2022, Kane bị kèm chặt hơn, số bàn chung cuộc giảm xuống 2. Phải đến vòng 16 đội gặp Đức, cựu tiền đạo Tottenham mới có pha lập công đầu tiên. Dù vậy, số bàn suy giảm của Kane cũng đến từ thay đổi trong lối chơi. Thay vì đá như số 9 thuần túy để "mắc võng ghi bàn", Kane được phát triển đá như một số 10, lùi xuống hàng tiền vệ tham gia kiến tạo và tổ chức lối chơi, nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng và di chuyển khôn ngoan. 

Cập nhật danh sách vua phá lưới: Messi gặp 'đối cứng', lợi hại không kém Mbappe- Ảnh 3.

Kane (số 9) có cảm quan không gian ấn tượng

ẢNH: REUTERS

Tại World Cup năm nay, Kane đang đá tốt trong vai trò "số 9,5", khi vừa ghi bàn, vừa xây dựng lối chơi. So với Messi hay Mbappe, bất lợi của Kane nằm ở hàng tiền vệ Anh không nhuần nhuyễn và "hủy diệt" như Argentina hay Pháp. Như đã đề cập, Kane cũng chơi lùi sâu hơn, ít băng lên chiếm lĩnh không gian hơn.

Nhưng, điều đó không che mờ thực tế: Kane vẫn nằm trong nhóm chân sút hay nhất thế giới trong 5 năm qua. Bản năng ghi bàn của chân sút Bayern Munich vẫn rất hữu dụng với Anh, để giải quyết những thế trận khó ở vòng knock-out World Cup. 

Giống với Argentina, Anh rơi vào nhánh đấu thuận lợi, với CHDC Congo ở vòng 32 đội và Mexico/Ecuador ở vòng 16 đội. Ở chiều ngược lại, Mbappe và Haaland đều rơi vào nhánh khó. Pháp có thể gặp Đức, còn Na Uy gặp Brazil hoặc Nhật Bản ngay vòng 16 đội. Ở vòng này, độ khó của đối thủ ảnh hưởng nhiều đến triển vọng ghi bàn của các chân sút.

Kane đủ yếu tố để bứt lên trong cuộc đua bàn thắng. Chân sút của Bayern có thừa sự nhạy bén, được hậu thuẫn bởi hàng tiền vệ chất lượng và Anh có triển vọng tiến xa. Như vậy là đủ để Messi có thêm đối thủ tiềm năng, dù anh đang ghi bàn gấp đôi đối thủ. 

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