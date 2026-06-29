Son Heung-min viết tâm thư xúc động rồi... xóa: 'Tôi đau đớn khi giấc mơ sụp đổ'

Lời xin lỗi của Son Heung-min

Trên trang cá nhân tối 29.6, tiền đạo Son Heung-min đã đăng tải đoạn tâm thư rất dài, để gửi lòi xin lỗi đến khán giả Hàn Quốc sau thất bại tại World Cup 2026.

Hàn Quốc bị loại ở vòng bảng khi chỉ đứng hạng 10/12 trong danh sách các đội hạng ba xuất sắc nhất. Học trò HLV Hong Myung-bo thắng CH Czech trong trận ra quân, nhưng sau đó thua Mexico và Nam Phi dẫn đến phải dừng cuộc chơi.

Bản thân Son Heung-min cũng có giải đấu thất vọng khi không có bàn thắng nào. Anh bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận ra quân, rồi mờ nhạt trong các trận tiếp theo dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị.

Nỗi thất vọng của Son Heung-min ẢNH: REUTERS

"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể làm ngơ, cũng không muốn trốn tránh thực tế. Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể người dân Hàn Quốc và những người yêu bóng đá.

Là một người yêu bóng đá, nếu chứng kiến màn trình diễn như vậy, có lẽ chính tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bức bối và đau lòng. Vì thế, tôi hiểu rằng chỉ một lời xin lỗi là không đủ để xoa dịu nỗi thất vọng và tổn thương mà người hâm mộ đang phải gánh chịu. Ngay cả khi nói lời xin lỗi, tôi cũng cảm thấy nó quá nhỏ bé so với những gì mọi người đã trải qua", Son Heung-min chia sẻ.

Tiền đạo từng chơi cho Tottenham gọi thất bại ở World Cup là "giấc mơ sụp đổ". Son Heung-min cùng Hàn Quốc chỉ có 1 lần vượt vòng bảng trong 3 VCK World Cup gần nhất. Đó là ở giải năm 2022, khi đội vượt qua bảng đấu có Bồ Đào Nha, Ghana và Uruguay, nhưng bị Brazil loại ở vòng 16 đội.

"Tôi muốn gửi tới các CĐV, những người đang phải sống trong chuỗi ngày nặng nề với đủ mọi cảm xúc đan xen, một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Đây cũng là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt với tôi, là sân khấu của 'giấc mơ tuổi thơ' mà tôi luôn nhắc đến. Chứng kiến giấc mơ ấy sụp đổ khiến tôi đau đớn và trống trải đến khó diễn tả thành lời.

Tương lai bóng đá Hàn Quốc và Son Heung-min còn bỏ ngỏ ẢNH: REUTERS

Thành thật mà nói, đến lúc này tôi vẫn rất khó chấp nhận thực tế. Tôi hiểu người hâm mộ còn thất vọng và tổn thương hơn tôi rất nhiều. Vì thế, việc nói về cảm xúc của bản thân cũng khiến tôi vô cùng thận trọng. Nhưng tôi tin rằng những gì các bạn đang cảm nhận cũng không khác nhiều so với nỗi đau trong lòng tôi", Son Heung-min trải lòng.

Đăng tâm thư rồi xóa sau ít phút

Son viết tiếp trong tâm thư: "Tôi hiểu rõ đã có rất nhiều sự hy sinh dành cho giải đấu này. Điều khiến tôi day dứt nhất là đã không thể đáp lại thời gian, niềm tin, sự cổ vũ và tình yêu mà người hâm mộ luôn dành cho đội bóng. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm rất lớn và một lần nữa xin gửi lời xin lỗi chân thành.

Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những ai đã luôn tin tưởng, đồng hành và cổ vũ chúng tôi đến những giây phút cuối cùng. Hơn cả những lời nói lúc này, tôi sẽ nỗ lực hết mình ở vị trí của mình để lấy lại niềm tin từ người dân Hàn Quốc và các CĐV. Tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có để một ngày nào đó có thể mang niềm vui trở lại cho mọi người.

Tôi chưa bao giờ quên lời hứa với người hâm mộ. Cho đến khi các bạn vẫn còn cần tôi, vẫn còn tìm đến tôi, tôi sẽ cống hiến tất cả những gì mình có".

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi đăng tâm thư lên trang cá nhân, Son Heung-min đã xóa thông điệp.

Bóng đá Hàn Quốc đang rơi vào khủng hoảng. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) bị điều tra toàn diện, HLV Hong Myung-bo từ chức, còn Phó chủ tịch KFA Park Hang-seo phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng.