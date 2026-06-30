Cỗ xe tăng Đức đứt xích rời World Cup: Thất bại ê chề, Neuer không gánh nổi đồng đội

Đức lại ê chề

Sau hai vòng chung kết World Cup liên tục bị loại ở vòng bảng (2018 và 2022), tưởng như mây mù đã qua đi với đội tuyển Đức.

Thầy trò HLV Julian Nagelsmann thắng đậm 7-1 trước tân binh Curacao trong ngày ra quân, rồi lại ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà trong trận thứ hai. Thất bại 1-2 trước Ecuador lượt cuối không mang nhiều ý nghĩa do Đức đã ngồi chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, rạn nứt đã xuất hiện từ trận đấu tưởng như "vô thưởng vô phạt", từ lỗ hổng hàng thủ đến sự máy móc, rời rạc trên hàng công.

Đức không học được gì từ bài học miễn phí trước Ecuador. Để rồi, đến trận gặp Paraguay vòng 32 đội (3 giờ 30 ngày 30.6), "Die Mannschaft" sụp đổ toàn diện.

Đức bị loại bởi Paraguay ẢNH: REUTERS

843 đường chuyền suốt 120 phút đổi lại thế trận tấn công nghèo nàn trong cách tiếp cận cầu môn. Trong số 21 cơ hội Đức tạo ra, phần lớn nguy hiểm đến từ những quả tạt bổng từ hai biên, để các tiền đạo Deniz Undav, Kai Havertz hay sau đó là Nick Voltemade tự chạy chỗ tìm cơ hội. Leroy Sane, cầu thủ gây thất vọng từ những trận trước song vẫn được HLV Nagelsmann xếp đá chính, thậm chí còn không rê bóng thành công lần nào trong suốt hiệp 1. Những ngòi nổ sáng tạo như Florian Wirtz, Joshua Kimmich hoàn toàn "mất hình" trước hàng thủ Paraguay.

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Dù lường trước đối thủ đá phòng ngự triệt để, đồng thời có một trận "tập dượt" với Ecuador (đội bóng láng giềng Nam Mỹ cũng phòng ngự rát và pressing quyết liệt như Paraguay), nhưng Đức không tìm được lời giải cho bài toán tấn công. Công thức phổ biến của Đức là đẩy bóng ra một biên, nhả về trung lộ, rồi chuyển sang biên kia, trước khi bóng lại... nhả về trung lộ theo hình chữ U.

Nhưng, Paraguay không phải Curacao. Miguel Almiron cùng đồng đội bịt kín vòng cấm với 5 hậu vệ, rồi giăng thêm 5 tiền vệ bọc kín khoảng không trước vòng cấm. Ở thế bế tắc, Đức không có một mũi tấn công nào đủ sức đi bóng qua người, dẫn đến chỉ chuyền và chuyền, rồi thụ động chờ khoảng trống mở ra.

Neuer không cứu nổi Đức ẢNH: REUTERS

Ngay cả phương án cuối cùng là bóng bổng, Đức cũng tạt rất... tệ. 51 quả tạt trong 120 phút là con số quá nhiều với một ứng viên vô địch, nhưng chỉ 9 quả tạt đi đúng địa chỉ (tương đương 17,6%) lại là con số quá ít. Sau cùng, dù tấn công nhiều, nhưng Đức lại phạm lỗi nhiều hơn Paraguay, chủ yếu để chống phản công.

Khoảnh khắc trọng tài từ chối bàn thắng của Đức trong hiệp phụ cũng đánh sập ý chí chiến đấu của học trò Nagelsmann. "Die Mannschaft" sau đó đá hời hợt, chấp nhận chờ đợi đến loạt luân lưu, nơi Paraguay đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng.

Nỗi đau

Khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, lịch sử vẫn ủng hộ Đức. "Die Mannschaft" toàn thắng 4 loạt luân lưu trong 100 năm góp mặt tại World Cup. Trong 18 quả luân lưu trước đó mà các cầu thủ Đức thực hiện ở sân chơi thế giới, họ chỉ đá hỏng 1 quả (của Uli Stielike trước Pháp năm 1982). Sau đó, Đức từng có chuỗi 15 quả luân lưu thành công liên tiếp.

Tuy nhiên, đó là thống kê của những ngày "cuồng phong" Đức còn vần vũ trên bầu trời bóng đá thế giới. Còn bây giờ, khi Đức chỉ còn là áng mây nhạt nhòa và vô hại, đến niềm tự hào luân lưu từng được xem như biểu tượng của ý chí Đức, cũng tan vỡ trước đối thủ như Paraguay.

Tah đá hỏng luân lưu

Manuel Neuer là người duy nhất không đáng thua loạt đá này. Anh là những gì còn sót lại của đội tuyển Đức huy hoàng từng vô địch World Cup 2014. Neuer vẫn bản lĩnh, khi đoán đúng hướng một nửa số cú đá của Paraguay và một lần cứu thua. Nhưng, như thế là không đủ.

Bởi đồng đội của Neuer đã "tê cóng" trước áp lực. Kai Havertz, Nick Voltemade và Jonathan Tah sút hỏng. Trong đó, Havertz là tiền đạo sáng nước nhất, Tah là trung vệ chất lượng nhất của Đức còn sót lại. Những cầu thủ đáng lẽ phải là điểm tựa kinh nghiệm, đã vỡ vụn ở thời khắc quyết định. Đá hỏng luân lưu không đồng nghĩa yếu đuối. Chính Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng từng nhiều lần sút hỏng 11 m. Dù vậy, những cú đá hỏng của Đức là phần nổi của tảng băng chìm, của một tập thể đã bị bào mòn bản lĩnh chơi bóng trong suốt 120 phút, để rồi không đủ tỉnh táo trước phút định đoạt.

CĐV Đức đã chịu đựng quá đủ ẢNH: REUTERS

Năm 2006, Joachim Loew từng bắt đầu triều đại với câu hỏi: Đức nên theo đuổi trường phái lì lợm, sắt đá như trước đây, hay uyển chuyển và mềm mại hơn để biến hóa với thời cuộc. Loew đã tạo nên kỷ nguyên thành công kéo dài 10 năm khi dung hòa được hai yếu tố này.

Còn hiện tại, Đức thiếu cả hai. Không kỷ luật, không ý tưởng, không tin cậy ở thời khắc then chốt. 12 năm vắng bóng ở vòng 16 đội World Cup, vốn là ngưỡng tối thiểu của một đội tuyển tầm trung.

Đá như vậy, không xứng đáng lấy đi giọt nước mắt của ai cả.