HLV Nhật Bản đau đớn tột cùng, HLV Brazil lý giải chuyện 'bỏ quên' Neymar

HLV Moriyasu: Nhật Bản đã cố gắng hết mình

"Tôi rất thất vọng khi chúng tôi phải dừng bước ở thời điểm này của giải đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì mình có trong trận đấu hôm nay, cũng như suốt chặng đường để góp mặt ở đây", HLV Hajime Moriyasu chia sẻ sau trận thua 1-2 của Nhật Bản trước Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhật Bản vươn lên dẫn bàn phút 29 nhờ cú sút xa đẳng cấp của Kaishu Sano. Sau khi đoạt lợi thế, học trò ông Moriyasu lùi sâu về sân nhà để phòng ngự với đội hình 5-4-1. Chiến thuật chặt chẽ trong bọc lót kèm người và phản công nhanh của Nhật Bản đã gây khó khăn cho hàng công ghi 7 bàn sau 3 trận vòng bảng của Brazil.

HLV Hajime Moriyasu ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, bản lĩnh vẫn giúp Brazil ngược dòng. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti gỡ hòa phút 56 nhờ pha đánh đầu cận thành của Casemiro, trước khi hoàn thành màn lội ngược dòng với cú đặt lòng của Gabriel Martinelli ở phút 90+6.

"Lúc này, tôi thực sự suy sụp vì cả đội đã dốc toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể đi tiếp", HLV Moriyasu chia sẻ. Chiến lược gia sinh năm 1968 đã giúp Nhật Bản đánh bại Anh, Brazil, Canada, Đức, Tây Ban Nha, Costa Rica, Scotland... trong những năm qua, nhưng chưa thể cùng Nhật Bản giải "lời nguyền" knock-out.

Nhật Bản chưa thể có lần đầu thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup. 4 năm trước, "Samurai xanh" bị Croatia loại ở vòng 16 đội trên chấm luân lưu (hòa 1-1 trong 120 phút). Dù đặt mục tiêu vô địch, nhưng Nhật Bản chưa thể vượt qua giới hạn của chính mình.

Sau trận, HLV Moriyasu đã cúi đầu cảm ơn CĐV Nhật Bản. Ông khẳng định: "Tôi chấp nhận kết quả này và sẽ xem đây là động lực để xây dựng một tập thể mạnh mẽ hơn trong tương lai".

HLV Ancelotti: 'Tôi giữ Neymar cho hiệp phụ'

Ở chiều ngược lại, HLV Carlo Ancelotti giúp Brazil lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026. Dưới bàn tay huấn luyện của "Don Carlo", Brazil đã thắng 3 trận liền ở World Cup, ghi 8 bàn trước Nhật Bản, Scotland và Haiti.

Neymar không được sử dụng ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi không hề đánh mất sự kiên nhẫn. Đội bóng có rất nhiều phương án cả trên sân lẫn trên băng ghế dự bị. Nhật Bản không phải đối thủ dễ chơi, họ được tổ chức rất tốt và thi đấu với cường độ cao", HLV Ancelotti nói.

Ông cũng chia sẻ quyết định không tung Neymar vào sân. Cựu sao Barcelona được cho ra khởi động đầu hiệp 2, nhưng sau cùng, Ancelotti chọn tung Endrick và Martinelli để làm mới hàng công, thay vì sử dụng Neymar.

"Tôi dự định giữ Neymar cho hiệp phụ. Nếu chúng tôi không ghi được bàn thắng thứ hai, cậu ấy sẽ vào sân ở phút 105. Tôi không muốn thay đổi cấu trúc của đội bóng, bởi các cầu thủ đang vận hành rất tốt trên sân", HLV Ancelotti cho biết.