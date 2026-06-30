Hà Lan thua 7 loạt luân lưu trong lịch sử: Đội ‘yếu bóng vía’ nhất World Cup?

Nỗi buồn Hà Lan

"Cơn lốc da cam" Hà Lan đã hóa thành... cơn gió yếu ớt sau thất bại trước bức tường Ma Rốc ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Học trò HLV Ronald Koeman dẫn trước, để rồi bị gỡ 1-1 ở phút 90+1. Sau hiệp phụ bị dồn ép, Hà Lan bại trận trên chấm luân lưu với tỷ số 2-3. Lần lượt Justin Kluivert, Quinten Timber và Crysencio Summerville đá hỏng, khiến đội bóng áo cam phải rời giải ngay ở vòng knock-out đầu tiên.

Cú ngã tại World Cup 2026 đã nối dài chuỗi ngày buồn trên chấm luân lưu của thế lực một thời từng định hình bóng đá thế giới.

Hà Lan chia tay World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Nếu tính cả World Cup và EURO, Hà Lan là một trong những đội tuyển có thành tích đá luân lưu kém nhất trong số các ông lớn của bóng đá châu Âu, khi thua đến 7 trong 9 loạt luân lưu. (tỷ lệ thắng 22,2%). Nếu tính thêm UEFA Nations League 2025, con số là 2 thắng, 8 thua sau 10 loạt sút. Không đội bóng lớn nào thua luân lưu nhiều hơn Hà Lan.

Ngoài hai chiến thắng hiếm hoi trước Thụy Điển (EURO 2004) và Costa Rica (2014), Hà Lan đã liên tiếp gục ngã trước Đan Mạch, Pháp, Brazil, Italy, Argentina (hai lần), Ma Rốc và Tây Ban Nha tại World Cup và EURO.

Đặc biệt, ba kỳ World Cup gần nhất mà Hà Lan bị loại (2014, 2022 và 2026) đều diễn ra sau loạt sút luân lưu. Đây là một thống kê cho thấy "đấu súng" đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự của Hà Lan.

Điều này khiến sự chần chừ và thận trọng thái quá của Hà Lan trong hiệp phụ với Ma Rốc trở nên khó hiểu. Thay vì tràn lên đánh bại đại diện Bắc Phi, Hà Lan lại đá "cù cưa", thủ hòa chờ luân lưu, vốn là sở đoản đã ám ảnh suốt 30 năm. Để rồi, bước vào loạt đá 11 m, học trò HLV Koeman sụp đổ như lẽ tất yếu.

Hà Lan quá thận trọng trước Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Hà Lan không chỉ sợ luân lưu, mà họ còn không chuẩn bị đủ tốt để vượt qua áp lực tâm lý trong loạt "đấu súng". Cody Gakpo cùng đồng đội không đối mặt với nỗi sợ, mà ngày càng khiến nó găm sâu vào tiềm thức.

Tương lai nào cho 'Lốc cam'?

"Chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận phòng ngự hơn không phải vì sợ Ma Rốc, mà vì tin rằng đó là phương án mang lại cơ hội thắng cao nhất", HLV Koeman nhấn mạnh.

"Với cách tiếp cận này, chúng tôi để đối thủ tạo ra ít cơ hội hơn rất nhiều so với các trận đấu trước. Đó là quyết định được đưa ra sau khi phân tích rất kỹ và các cầu thủ cũng hoàn toàn đồng thuận. Nếu được chọn lại, tôi cũng làm như vậy thôi".

Tuy nhiên, báo chí Hà Lan không đồng tình với Koeman. Tờ De Telegraaf cho rằng đây là màn trình diễn "không giống Hà Lan", khi Oranje từ bỏ lối đá tấn công truyền thống để lựa chọn chiến thuật phòng ngự tiêu cực.

Hà Lan thua vì không dám áp đặt thế trận ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Algemeen Dagblad (AD) đánh giá Koeman đã quá thận trọng trước một Ma Rốc đang có phong độ cao. "Việc bố trí năm hậu vệ khiến Hà Lan đánh mất khả năng kiểm soát khu trung tuyến và không tạo đủ sức ép sau khi dẫn bàn", báo chí Hà Lan chỉ trích đội nhà.

Từng in dấu ấn đậm nét trong dòng chảy bóng đá thế giới với lối đá "tổng lực" (Total Football), sản sinh ra những mũi tấn công hoa mỹ định hình triết lý và trở thành chuẩn mực cái đẹp của cả một thời đại như Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard... nhưng giờ đây, Hà Lan chỉ còn là cái bóng. Không đẹp, không hiệu quả và cũng không bản lĩnh.

HLV Koeman có thể rời ghế sau thất bại ở World Cup, nhưng dù ai dẫn dắt Hà Lan, cái kết có lẽ không khác. Bóng đá Hà Lan cần một thế hệ giỏi (hơn là chỉ trông đợi vào Virgil van Dijk, Cody Gakpo hay Frenkie de Jong), cần một giải VĐQG chất lượng để xây dựng lại bản sắc.

Nếu không, Hà Lan sẽ bị thời đại bỏ quên. Thất bại hôm nay chỉ là khởi đầu của một chuỗi domino sụp đổ đang chờ đợi "Lốc cam".