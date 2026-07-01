Đua phá lưới World Cup hấp dẫn nhất lịch sử: Messi và Mbappe quá hay, Ronaldo 'mất tích'

Messi, Mbappe quá xuất chúng

Cuộc đua vua phá lưới tại World Cup 2026 đang diễn ra gay cấn chưa từng có trong lịch sử. Sau vòng bảng, Lionel Messi dẫn đầu với 6 bàn, phá kỷ lục ghi bàn 3 trận vòng bảng và 7 trận liên tục tại World Cup.

Tuy nhiên, bước đến vòng knock-out, Kylian Mbappe và Erling Haaland lại "phả hơi nóng" vào gáy đàn anh. Haaland ghi bàn thắng quý như vàng, giúp Na Uy hạ Bờ Biển Ngà để vào vòng 16 đội. Mbappe còn ấn tượng hơn với cú đúp vào lưới Thụy Điển, mang về chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Pháp.

Trên đường đua phá lưới, Messi và Mbappe đang song hành trên ngôi đầu với cùng 6 bàn thắng. Haaland đứng thứ ba với 5 bàn, còn hạng tư và năm lần lượt thuộc về Ousmane Dembele và Vinicius Junior, với cùng 4 bàn.

Mbappe quá hay ẢNH: REUTERS

Con số 6 bàn ở World Cup ấn tượng ra sao? Lịch sử chỉ ra rằng, ghi 6 bàn là đủ để trở thành vua phá lưới ở 10/12 VCK World Cup gần nhất. Từ World Cup 1978 đến nay, ngoại trừ Ronaldo "béo" (2002) và Mbappe (2022), chưa có vua phá lưới nào ghi nhiều hơn 6 bàn. Con số 6, vì thế, trở thành bảo chứng cho cơ hội đoạt chiếc giày vàng World Cup.

Dù vậy, World Cup 2026 không phải kỳ World Cup bình thường. Bên cạnh số lượng trận đấu tăng lên do phát sinh vòng 32 đội, sân chơi tại Bắc Mỹ đang chứng kiến độ chín sự nghiệp của những chân sút giỏi nhất thế hệ này.

Mbappe đang ở phiên bản ấn tượng nhất cùng Pháp. Tại World Cup 2018, anh gửi lời chào với thế giới bằng phong độ ấn tượng, nhưng khi ấy Mbappe còn quá trẻ. World Cup 2022, Mbappe bùng nổ với 8 bàn, song dường như chưa khai phá hết tiềm năng khi Pháp thiếu những mũi công sáng tạo san sẻ với siêu sao sinh năm 1998.

Đến World Cup 2026, Mbappe đã có tất cả: độ chín sự nghiệp (28 tuổi), đồng đội đẳng cấp như Dembele, Olise, Doue, Barcola... cùng lối đá tấn công đã nhuần nhuyễn của Pháp, nhờ tuyến tấn công quá mạnh, linh hoạt và công phá từ mọi tuyến.

Khác với Mbappe, Haaland chơi cho đội tuyển yếu hơn, nhưng lại được dồn bóng tối đa để ghi bàn. Lối đá trực diện, cơ bắp của Na Uy cũng rất phù hợp với mẫu trung phong tì đè vô song và xử lý một chạm hiệu quả như Haaland.

Haaland càn lướt quá tốt ẢNH: REUTERS

Khác biệt duy nhất có lẽ là Messi. Ở tuổi 39, Messi đang ghi bàn còn đều hơn các kỳ World Cup trước, khi anh còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Chân sút của Inter Miami cũng được đồng đội dồn bóng như Mbappe, Haaland, nhưng quan trọng nhất, Messi vẫn giữ vẹn nguyên nhãn quan chiến thuật, cùng tư duy chơi bóng thiên tài để chạy ít nhưng vẫn ra bàn thắng.

6 bàn là con số lớn ở các kỳ World Cup khác, nhưng là cột mốc vô cùng... bình thường vào năm 2026. Chính sự phi thường của Messi hay Mbappe khiến những điều vốn dĩ xa xỉ trước đây trở nên dễ chạm tới hơn nhiều.

Ronaldo bị bỏ lại

Trong bản giao hưởng của các chân sút giỏi nhất, Cristiano Ronaldo đang là nốt trầm lạc lõng. Anh chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng, đều vào lưới đội yếu nhất Uzbekistan. Ronaldo "tịt ngòi" trước CHDC Congo và Colombia, rất hiếm khi rê dắt, chạy chỗ hay dứt điểm thành công.

Thử thách cho Ronaldo càng lớn hơn kể từ vòng 32 đội, khi anh... chưa từng lập công tại vòng knock-out World Cup, kể cả khi đứng trên đỉnh cao ở giai đoạn 2008-2018.

Có nhiều lý do khiến Ronaldo khó ghi bàn. Anh đã xa rời đỉnh cao, do tốc độ, sức rướn đều suy giảm. Các chỉ số tấn công của Ronaldo tụt nghiêm trọng tại World Cup 2026. Anh chỉ còn khả năng chạy chỗ và khát vọng là y nguyên. Nhưng, đối diện với những hàng thủ nhanh, khỏe và khoa học tại World Cup, chỉ chạy chỗ tốt là chưa đủ.

Ronaldo mới ghi 2 bàn ẢNH: REUTERS

Ronaldo cần sự hậu thuẫn của Bồ Đào Nha, nơi trong 2 trận đầu, phần lớn các đường chuyền tấn công được hướng về phía anh. Song, Bồ Đào Nha khác với Pháp và Argentina. Đội bóng của HLV Roberto Martinez thiếu mảng miếng tấn công, đá ngẫu hứng và vô cùng rời rạc. Những pha đánh biên, phản công hay dàn xếp trung lộ của Bồ Đào Nha dễ bị bắt bài, nhất là khi gặp đối thủ có độ quái và lì lợm.

Colombia đã áp đảo Bồ Đào Nha toàn diện ở trận cuối bảng K, Croatia cũng có thể làm được. Đại diện Đông Âu hai lần vào bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất. Luka Modric cùng đồng đội thừa hiểu phải làm gì.

Mục tiêu khả dĩ của Ronaldo có lẽ không phải cạnh tranh vua phá lưới, mà là tìm cách cùng Bồ Đào Nha vượt cửa ải khó khăn trước mắt.