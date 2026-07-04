Nóng: Messi ghi bàn như thói quen, phá 4 kỷ lục siêu khó ở World Cup

Messi lại phá kỷ lục như một thói quen

Dù được đánh giá mạnh vượt trội Cabo Verde trước thềm vòng 32 đội World Cup 2026 (5 giờ ngày 4.7), nhưng Argentina đã trải qua hiệp 1 khó khăn trước khả năng phòng ngự số đông của đại diện châu Phi. Song, như thói quen vốn dĩ khó thay đổi của Argentina, mỗi khi đội nhà khó khăn, Lionel Messi sẽ lên tiếng.

Phút 29, Lisandro Martinez thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến từ giữa sân. Messi phá bẫy việt vị, đỡ bước một cực dính, rồi vẩy má dứt điểm góc gần tung lưới thủ thành Vozinha.

Pha xử lý tinh tế của Messi cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1, giúp Argentina dẫn 1-0 trước Cabo Verde. Bước sang hiệp 2, Cabo Verde bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa, đẩy đương kim vô địch thế giới rơi vào thế khó. Trận đấu đang trôi về những phút cuối.

Messi tỏa sáng trước Cabo Verde ẢNH: REUTERS

Dẫu sao, bàn thắng vào lưới Cabo Verde lại giúp Messi đi vào lịch sử. Anh đã có trận thứ 8 liên tục ghi bàn tại World Cup, tính từ năm 2022 đến nay. Siêu sao người Argentina đã lập công ở các trận gặp Úc (vòng 16 đội, 2022), Hà Lan (tứ kết, 2022), Croatia (bán kết, 2022), Pháp (chung kết, 2022), Algeria (vòng bảng, 2026), Áo (vòng bảng, 2026), Jordan (vòng bảng, 2026) và Cabo Verde (vòng 32 đội, 2026). Trong 8 trận này, Messi ghi tổng cộng 12 bàn, trong đó trận anh ghi nhiều bàn nhất là gặp Algeria (hat-trick).

Messi cũng lập kỷ lục ghi bàn ở tất cả các vòng đấu thuộc World Cup. Cụ thể, tiền vệ mang áo số 10 đã ghi bàn ở lượt một, hai, ba vòng bảng, cùng các vòng 16 đội, tứ kết, bán kết, chung kết. Mảnh ghép cuối cùng là vòng 32 đội đã bị Messi xô đổ vào hôm nay, khi anh sút tung lưới Cabo Verde.

Ngoài ra, chân sút của Inter Miami cũng trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 30 lần ra sân tại World Cup. Anh cũng trở thành người in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất tại vòng knock-out World Cup nhất với 12 lần (6 bàn, 6 kiến tạo), vượt qua Kylian Mbappe và Pele.

Tổng cộng, Messi đã có 7 bàn tại World Cup 2026 để dẫn đầu danh sách vua phá lưới, cùng 20 bàn tại các vòng chung kết World Cup để dẫn đầu danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại.

Messi chỉ còn một kỷ lục cuối cùng để phá, đó là con số bàn thắng nhiều nhất tại một VCK World Cup. Kỷ lục này thuộc về Just Fontaine của Pháp, với 13 bàn thắng ghi được tại World Cup 1958.