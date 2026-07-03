World Cup 2026, Colombia - Ghana: Hồi hộp chờ tấm vé cuối cùng

Colombia chiếm ưu thế lớn

Cuộc so tài giữa Colombia và Ghana là trận đấu "khóa sổ" vòng 32 đội World Cup 2026, khi sẽ chọn ra tấm vé cuối cùng bước tới vòng 16 đội mạnh nhất. Đội thắng trong trận này sẽ đọ sức với Thụy Sĩ ở trận tiếp theo.

Colombia đã hoàn thành bảng K World Cup 2026 với thành tích ấn tượng: thắng CHDC Congo (1-0) và Uzbekistan (3-1), hòa Bồ Đào Nha (0-0) để chiếm ngôi đầu với 7 điểm.

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Lorenzo, Colombia đang có cuộc chuyển mình đáng sợ. Đội bóng áo vàng đạt đến sự cân bằng nhuần nhuyễn giữa tấn công với những mũi nhọn như James Rodriguez, Luis Diaz, Jhon Cordoba, vừa kỷ luật trong phòng ngự với Santiago Arias, Davinson Sanchez hay Yerry Mina.

Colombia đoạt vé vào vòng 16 đội World Cup 2026? ẢNH: REUTERS

Màn "quần thảo" Bồ Đào Nha với thế trận áp đảo toàn diện ở lượt hạ màn bảng K là minh chứng cho diện mạo mới của Colombia. Đội bóng của HLV Lorenzo vừa có sức mạnh uyển chuyển của tập thể, vừa sở hữu những ngôi sao đơn thương độc mã tạo ra khác biệt chỉ với một cú lắc người hay bứt tốc.

Không được chủ quan

Tuy nhiên, tính chất vòng knock-out rất khác vòng bảng. Colombia sẽ đối đầu với Ghana, đội bóng mang nét hoang dã châu Phi, nhưng trên bộ khung kỷ luật đậm đặc như một đội châu Âu.Trận thua Croatia không làm mờ đi thực tế, Ghana là "đá tảng" đáng gờm.

"Những ngôi sao đen" đã cầm hòa Anh (0-0) sau khi thắng Panama (1-0) bằng bàn thắng phút cuối. Ghana cực kỳ thực dụng, thậm chí đến mức cực đoan.

Điều đặc biệt là HLV Carlos Queiroz của Ghana rất am hiểu bóng đá Colombia sau quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển nước này giai đoạn 2019-2020. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định những hiểu biết về nhiều tuyển thủ Colombia có thể mang lại lợi thế nhất định, nhưng nhấn mạnh trận đấu sẽ được quyết định bởi màn trình diễn hiện tại chứ không phải quá khứ.

Colombia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và phong độ ổn định. Tuy nhiên, Ghana dưới thời Queiroz là tập thể giàu tính tổ chức và rất khó bị đánh bại. Nếu Colombia không cải thiện khả năng dứt điểm mà lại phung phí như trận gặp Bồ Đào Nha, đại diện Nam Mỹ hoàn toàn có thể phải bước vào hiệp phụ hoặc thậm chí loạt sút luân lưu để tìm tấm vé đi tiếp.

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Colombia phải giữ đôi chân trên mặt đất, nếu muốn tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.