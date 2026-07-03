Nhận định, dự đoán tỷ số Colombia - Ghana: 'Lốc' Nam Mỹ thẳng tiến vòng sau

Colombia đã khác xưa

Colombia đã hoàn thành bảng K World Cup 2026 với thành tích ấn tượng: thắng CHDC Congo (1-0) và Uzbekistan (3-1), hòa Bồ Đào Nha (0-0) để chiếm ngôi đầu với 7 điểm. Học trò HLV Nestor Lorenzo là đại diện Nam Mỹ có màn thể hiện hay bậc nhất, song hành cùng Brazil và Argentina, để nhận lấy sự tôn trọng từ giới mộ điệu sau 10 năm trầm lắng ở World Cup.

Dưới bàn tay huấn luyện của HLV Lorenzo, Colombia đang có cuộc chuyển mình đáng sợ. Đội bóng áo vàng đạt đến sự cân bằng nhuần nhuyễn giữa tấn công với những mũi nhọn như James Rodriguez, Luis Diaz, Jhon Cordoba, vừa kỷ luật trong phòng ngự với Santiago Arias, Davinson Sanchez hay Yerry Mina.

Colombia (áo vàng) đứng đầu bảng K ẢNH: REUTERS

Colombia có sự chặt chẽ, thực dụng, nhưng vẫn giữ bản sắc tấn công ngẫu hứng, phóng khoáng nhờ những đôi chân được đặt vào vai trò linh hoạt và tự do.

Màn "quần thảo" Bồ Đào Nha với thế trận áp đảo toàn diện ở lượt hạ màn bảng K là minh chứng cho diện mạo mới của Colombia. Đội bóng của HLV Lorenzo vừa có sức mạnh uyển chuyển của tập thể, vừa sở hữu những ngôi sao đơn thương độc mã tạo ra khác biệt chỉ với một cú lắc người hay bứt tốc. Đó là hai yếu tố cần có để một đội tuyển tiến xa. Colombia đã chuẩn bị rất tốt cho World Cup 2026 khi bất bại tới 11 trong 13 trận từ tháng 9.2025 đến nay. Đại diện Nam Mỹ chỉ thua 2 trận trước Pháp và Croatia, còn lại, Colombia từ hòa đến thắng, thậm chí ghi bàn rất đều với 28 pha lập công trong 13 trận (trung bình hơn 2 bàn/trận).

Dưới thời Lorenzo, Colombia ổn định nhờ chuyển trạng thái nhanh. James Rodriguez vẫn là "bộ não" trong lối chơi, trong khi Luis Diaz và Richard Rios mang đến tốc độ và năng lượng ở hai biên cũng như tuyến giữa.

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Thận trọng không thừa

Tuy nhiên, tính chất vòng knock-out rất khác vòng bảng. Colombia sẽ đối đầu với Ghana, đội bóng mang nét hoang dã châu Phi, nhưng trên bộ khung kỷ luật đậm đặc như một đội châu Âu.

Colombia có tính chiến đấu cao độ ẢNH: REUTERS

Trận thua Croatia không làm mờ đi thực tế, Ghana là "đá tảng" đáng gờm. "Những ngôi sao đen" đã cầm hòa Anh (0-0) sau khi thắng Panama (1-0) bằng bàn thắng phút cuối. Ghana cực kỳ thực dụng, thậm chí đến mức cực đoan. Ở vòng knock-out, sự thực dụng ấy hiển nhiên mang đến cho đại diện châu Phi niềm tin lật đổ những đội tuyển mạnh.

"Chúng tôi phải thật chính xác, di chuyển liên tục và sẵn sàng dứt điểm từ xa nếu họ chơi với khối phòng ngự thấp. Ở những trận đấu loại trực tiếp như thế này, ngoài chất lượng chuyên môn, bạn cũng cần sự hiệu quả và đôi chút may mắn", HLV Lorenzo của Colombia chia sẻ.

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhắc các học trò không được chủ quan trước một kỳ World Cup đầy bất ngờ. "Đây là giải đấu mà Đức và Hà Lan đều đã bị loại. Điều đó cho thấy bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi tôn trọng Ghana và chỉ tập trung vào trận đấu của mình".

Nếu đủ kiên nhẫn và khiêm nhường, Colombia sẽ thắng dù màn đọ sức Ghana là "khổ chiến" thực thụ. James Rodriguez cùng đồng đội đã chờ đợi rất lâu để có một kỳ World Cup bùng nổ. Đại diện Nam Mỹ sẽ không bỏ lỡ.

Dự đoán: 2-0