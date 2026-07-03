Úc - Ai Cập (1 giờ ngày 4.7, trực tiếp trên VTV6): Hy vọng cuối của châu Á

T HỬ THÁCH LỚN CHO Ú C

Sau 3 trận, được 4 điểm, xếp nhì bảng D, có lẽ chưa thể đánh giá toàn diện sức mạnh của Úc. Đội bóng của HLV Tony Popovic thắng Thổ Nhĩ Kỳ (2-0) trong trận ra quân nhờ thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ, hiệu quả. Cũng với đấu pháp ấy, Úc thua tâm phục khẩu phục 0-2 trước Mỹ, đội có hàng công biến hóa và sắc bén hơn. Ở trận cuối, Úc hòa 0-0 đầy toan tính với Paraguay, để cùng dắt tay nhau đi tiếp.

Đội tuyển Úc (phải) luôn khó đoán ẢNH: REUTERS

Sự thất thường, khó đoán đã trở thành thương hiệu của Úc. "Socceroos" gây khó khăn cho những nhà vô địch World Cup như Ý (2006), Pháp (2018), Argentina (2022), đủ sức hạ Đan Mạch, Serbia, nhưng cũng có thể… thua tan tành trước Mỹ, Colombia, Mexico hay Venezuela. Suốt hai thập niên, Úc chưa thể thoát khỏi ranh giới "tiềm năng" để vươn lên hàng đẳng cấp, vì sự nửa chừng và dang dở trong cách làm bóng đá. 16 trong số 26 tuyển thủ Úc khoác áo các CLB châu Âu (số còn lại đá trong nước, hoặc sang Mỹ, Nhật Bản), song hầu hết là các đội hạng hai kém tiếng.

Nhưng chính sự khó đoán của Úc khiến màn so tài ở vòng 32 đội với Ai Cập (1 giờ ngày 4.7) trở nên thú vị, do Ai Cập cũng… thất thường như vậy. Ai Cập là đội tuyển châu Phi đầu tiên hiện diện ở World Cup, với lần đầu tham dự năm 1934 tại Ý. "Pharaoh" cũng vô địch châu Phi nhiều nhất với 7 lần, vào các năm 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010, nhưng suốt giai đoạn đó, họ không vượt qua vòng loại World Cup. Chiến thắng trước New Zealand ở lượt hai vòng bảng mới là lần đầu sau… 92 năm, Ai Cập thắng ở World Cup.

Cũng giống Úc, Ai Cập chỉ thắng được đội yếu nhất bảng (New Zealand) và nhạt nhòa trong 2 trận còn lại. Nếu Úc thiên về phòng ngự phản công, dùng sức mạnh thể chất và cơ bắp để áp đảo đối thủ thì Ai Cập lại đá kỹ thuật và mềm mại. Đó là nét tương phản thú vị trước trận cầu sinh tử, mà cả hai đội đều cần thắng để bước qua lằn ranh lưng chừng tồn tại suốt nhiều năm.

K INH NGHIỆM SẼ THẮNG ?

Ai Cập có hàng công nhỉnh hơn trên lý thuyết, với Mohamed Salah, Omar Marmoush hay Trezeguet. Song, Salah đang chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương. Nếu cựu sao Liverpool vắng mặt, Ai Cập như mất đi một nửa sức mạnh. Ngược lại, Úc có nhiều mũi công sáng tạo như Jackson Irvine (14 bàn sau 85 trận), Mathew Leckie (14 bàn sau 81 trận) hay Awer Mabil, chân rê bóng có khả năng đột phá qua người. Úc không phụ thuộc vào nhân tố nào, đây là mấu chốt có thể định hình cục diện vòng 32 đội.

So với Ai Cập, Úc tấn công đa dạng hơn khi có thể khai thác cả bóng bổng lẫn phản công. Trong khi Úc rất mạnh trên không với những "cây sào" như Harry Souttar (1,98 m), Cameron Burgess (1,94 m), Ai Cập lại chống bóng bổng tương đối yếu, thể hiện ở những lần cầu môn chao đảo khi đối đầu Iran hay Bỉ. Nếu Úc đưa trận đấu vào thế giằng co, Ai Cập hiển nhiên bất lợi. Đội bóng châu Phi mỏng quân và phải vắt sức đến trận cuối vòng bảng, trong khi chặng đường Úc đã đi qua nhẹ nhàng hơn.

Nhiều khả năng Úc sẽ đá chặt chẽ rồi chờ đợi cơ hội, như thói quen tiếp cận thực dụng thường thấy của HLV Popovic. Ở vòng knock-out, mọi sai lầm đều rất khó có cơ hội sửa chữa. Đội bóng đã thua knock-out nhiều như Úc hiển nhiên "thấm" được quy luật nghiệt ngã này. Đại diện châu Á có thể sẽ thắng chỉ bằng một "khe hở" trong trận đấu dường như cân bằng nhất vòng 32 đội.